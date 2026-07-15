Sale a subasta en internet una figura inédita de Francisco Salzillo

Si eres amante de las obras de Francisco Salzillo, vas a tener la posibilidad de hacerte con una escultura inédita del murciano, que saldrá próximamente al mercado internacional a través de una subasta organizada por Catawiki. Se trata de un Niño Jesús barroco realizado en madera tallada y policromada durante la primera mitad del siglo XVIII, una pieza de pequeño formato que incorpora algunos de los rasgos más característicos del lenguaje escultórico del maestro murciano.

El estudio histórico-artístico realizado sobre la obra concluye que la escultura corresponde a la producción de Francisco Salzillo, uno de los máximos exponentes de la escultura barroca española. La calidad del modelado, el naturalismo anatómico y la expresión del rostro constituyen algunos de los elementos que han permitido su identificación.

El informe señala que con unas dimensiones de 18 × 8 × 5 centímetros la pieza debió formar parte de un conjunto religioso de mayores dimensiones y que estuvo integrada en un retablo o grupo escultórico.

La aparición en el mercado de una obra inédita de Francisco Salzillo constituye un acontecimiento de especial relevancia para el patrimonio artístico español. La producción del escultor murciano es una de las más valoradas dentro de la imaginería barroca, tanto por su calidad artística como por su importancia histórica, siendo sus obras objeto de estudio por especialistas e instituciones nacionales e internacionales.

La escultura saldrá a subasta en Catawiki el próximo viernes 17 de julio. Será la primera vez que la pieza se ofrezca públicamente al mercado, en una puja que permanecerá abierta hasta el 26 de julio.