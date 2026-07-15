Tradiciones
Las reses bravas de El Rellano protagonizan un encierro vibrante en Moratalla
Las reses de El Rellano protagonizaron un encierro con momentos de gran emoción y carreras a lo largo de la carretera de Calasparra.
Cuarto encierro de las Fiestas de Moratalla en honor al Cristo del Rayo, que atravesaban su ecuador, con un emocionante encierro protagonizado por las reses bravas de la ganadería de El Rellano. En los primeros compases, una de las reses se adelantaba a sus hermanas y ascendió toda la carretera de Calasparra cruzando la calzada de un lado al otro del vallado de protección, lo que originó que se vieran vibrantes carreras. En un segundo grupo, el resto de las reses se adelantó a los cabrestos y otro grupo de corredores pudo protagonizar grandes carreras, hasta llegar a la zona del Ayuntamiento. La jornada se completó con el desencajonamiento de una vaca y de un toro. El programa de fiestas concluyó con el festival URM Remember Sound In Curva Caracas. Dj. JB Wild y Dj. Manu Sánchez. Hoy tendrá lugar el quinto encierro, a partir de las 18:30 horas, con las reses bravas de la imponente ganadería de Miura.
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