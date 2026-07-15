Mariano Egea, el hombre que aprendió a mirar

Conocí a Mariano Egea antes incluso de saber quién era. Compartimos barrio, escaleras y una infancia de calles por entonces (los años sesenta) polvorientas y bloques humildes donde la vida se aprendía a base de miradas, silencios y supervivencia. Sin embargo, y esto es algo que ocurre a menudo, la cercanía física no siempre garantiza el encuentro verdadero. La amistad llegó más tarde, cuando la vida –caprichosa y exigente– nos empujó por caminos distintos que, con el tiempo, volvieron a cruzarse.

Mariano fue siempre un observador. De niño no tuvo aquella cámara de fotos que muchos recibieron como regalo casi ritual en comuniones y cumpleaños, pero eso no apagó su curiosidad. Al contrario: la retrasó, la maduró y la volvió más consciente. Cuando por fin cayó en sus manos una cámara –una Yashica modesta, pero fiel– comenzó un diálogo silencioso con el mundo. Mirar a través del objetivo no era solo encuadrar: era comprender que la realidad podía transformarse en belleza si se sabía dónde posar los ojos.

Desde entonces, su vida ha sido una persecución constante de esa belleza. No una belleza grandilocuente, sino la que se esconde en un gesto, en una sombra bien colocada, en una esquina anodina que de pronto se revela extraordinaria. Como el perseguidor de Cortázar encontraba sentido a su existencia en la música, Mariano lo hizo en la imagen detenida, en la fotografía como acto de revelación. Revelación en el sentido más literal y también en el más íntimo: en su cuarto oscuro, entre líquidos y paciencia, aparecían rostros, paisajes y escenas que hablaban tanto del mundo como de él mismo.

Autodidacta por necesidad y por carácter, fue educando el ojo a lo largo de los años. Primero en el paisaje, luego en la calle, más tarde en el retrato. Siempre con una obsesión clara: dirigir la mirada del espectador hacia aquello que merecía ser visto. La composición, la luz y el contraste no eran para él recursos técnicos, sino herramientas expresivas. Mariano Egea fotografía como es: visceral, directo, intenso. No le interesa la imagen neutra ni complaciente; busca impacto, emoción, verdad.

Paralela a su pasión fotográfica discurrió su vida laboral, durante más de dos décadas en el mundo de las telecomunicaciones. Un trabajo estable que le permitió sostener la afición sin domesticarla. Hasta que llegó el corte brusco, el despido, y con él la necesidad –y el coraje– de convertir la pasión en oficio. No fue un camino fácil. Como tantos fotógrafos, tuvo que vivir de bodas, bautizos, comuniones y eventos, consciente de que la fotografía de autor rara vez da de comer. Aun así, nunca abandonó la mirada personal.

Si hay un territorio donde esa mirada alcanza plenitud es la Semana Santa. Mariano no solo la fotografía: la conoce, la siente y la ha vivido desde dentro. Nazareno durante décadas, heredero de una tradición familiar, supo leer las procesiones como pocos. Sabía dónde iba a entrar la luz, cuándo se produciría el instante decisivo, qué gesto merecía ser inmortalizado. Jugaba con ventaja, decía, porque además de fotógrafo era parte del rito. Y esa doble condición le permitió crear imágenes que trascienden lo documental para convertirse en memoria colectiva.

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Hoy, ya jubilado, Mariano camina más despacio, pero mira igual de hondo. Sigue paseando con la cámara –a veces sustituida por un móvil, sin prejuicios– y sigue persiguiendo la belleza como quien persigue una forma de estar en el mundo. Superviviente de una infancia dura, marcado por la pérdida temprana de sus padres y el trabajo constante, conserva intacta una mirada honesta y progresista, crítica y libre. Quizá por eso sus fotografías siguen diciendo algo esencial: que la belleza existe, pero hay que saber verla.