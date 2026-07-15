La final del Mundial modifica los horarios del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro

La presencia de la Selección Española en la final del Mundial del próximo domingo va a trastocar muchos actos que coinciden en horario. El primero de ellos ha sido el Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro, que ha modificado su agenda de actividades instalada este fin de semana. Por lo que las programadas para el domingo se harán el sábado, y las del sábado el viernes para poder animar a nuestra selección en la final mundialista.

El viernes, a las 21:00 horas, se llevará a cabo la conferencia ‘Ritos, fiestas y sonidos tradicionales en las fiestas de la Región de Murcia’ de Tomás Garcia para abrir la agenda cultural. Y, a partir de las 21:45 horas, tocará el turno de la jornada trovera con la Asociación Trovera José Travel Montoya ‘El Repuntín’, Grupo ‘El Patiñero’ y Grupo ‘La Unión Trovera y Flamenca’. Ambas actividades serán en la Peña Flamenca Melón de Oro.

El sábado, a partir de las 22:00, se llevará a cabo el Festival de escuelas flamencas con la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco y el Ballet Kimbara. Este acto tiene el cartel de ‘Gala Solidaria’ en beneficio de Prometeo, Aidemar y ELA Región de Murcia y se realizará en el recinto principal del Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro.

"Con esta modificación de calendario, podremos animar el domingo a nuestra selección en la gran final del Mundial 2026 y disfrutaremos de un pistoletazo de salida al 46º Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro ilusionante", concluyen desde la organización.