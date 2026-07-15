Nuestras tradiciones, a través del arte

El arte, las costumbres y las tradiciones populares se dan la mano en la exposición Costumbrismo y folklore en las colecciones municipales, inaugurada anoche en la sala de exposiciones Glorieta Uno, en el Ayuntamiento de Murcia. La muestra, que incluye obras de Ramón Gaya, Cándido Banet, Carmen Artigas, Antonio Martínez Mengual y Mariano Ballester, entre otros, se enmarca dentro de la programación del Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo, que comenzó ayer en la capital del Segura.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, fue el encargado de presentar, horas antes de su apertura al público, este proyecto expositivo, que reúne fondos custodiados en el Museo de la Ciudad, el Ramón Gaya y el Archivo Municipal. El objetivo, según explicó a los medios, es establecer un diálogo entre el arte y el arraigo popular que ha definido históricamente a la huerta y al espacio mediterráneo.

Piezas de artesanía con diferentes trajes regionales. / Juan Carlos Caval

Así, los visitantes podrán acercarse, de la mano de Gaya y compañía, a las tradiciones y al costumbrismo desde diferentes lenguajes y disciplinas artísticas. Además, tal y como apuntó el concejal, esta muestra permite a los aficionados «mirar nuestras colecciones municipales desde una perspectiva diferente y descubrir cómo el arte ha sido capaz de documentar, interpretar y preservar nuestras costumbres a lo largo del tiempo»; en este sentido, Avilés destacó que los fondos del Ayuntamiento son también «depositarios de nuestra memoria como sociedad y nos ayudan a comprender de dónde venimos y cómo se ha construido nuestra identidad cultural».

Cuatro ejes

La exposición articula su recorrido en torno a cuatro grandes grupos temáticos, donde la colección escultórica pone el foco en el movimiento, la fuerza y la expresividad de las danzas tradicionales a través de tallas y representaciones tridimensionales de figuras vinculadas al folklore. Por su parte, la colección pictórica se centra en las celebraciones y el paisaje festivo regional mediante lienzos y cartelería histórica que reflejan el dinamismo de la huerta, el color de la indumentaria tradicional y el arraigo de las manifestaciones populares en la creación artística murciana.

La muestra incluye pintura, pero también escultura. / Juan Carlos Caval

La vertiente etnográfica constituye otro de los ejes principales de la muestra con indumentaria costumbrista y piezas de artesanía popular que conectan al visitante con los antiguos oficios, rituales y saberes compartidos de generación en generación. Y el recorrido se completa con una colección ‘ephemera’, formada por programas de mano, folletos, entradas y recortes de prensa de distintas épocas y ediciones del festival. Estos documentos permiten reconstruir la intrahistoria del evento que enmarca la muestra y conocer cómo murcianos y visitantes han vivido y sentido este encuentro cultural a lo largo de sus casi seis décadas de historia.

«Preservar estos fondos y, sobre todo, acercarlos a los murcianos es fundamental para mantener viva nuestra memoria», insistió Avilés, para quien el patrimonio «solo adquiere todo su sentido cuando se comparte y permite a las nuevas generaciones conocer unas tradiciones que forman parte de nuestra esencia colectiva». Por ello, aunque el festival finaliza este mismo viernes, la exposición permanecerá abierta hasta el día 27, e incorpora también herramientas digitales de divulgación para conectar el pasado y el presente.

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El festival

En cuanto al festival, que anoche vivió en la Plaza Belluga su tradicional sesión inaugural –con el desfile de los grupos participantes, el izado de banderas y el tradicional encendido de la Antorcha de la Amistad, así como la actuación del grupo murciano Malvariche–, continúa hoy con un seminario sobre folclore y etnografía en el Museo de la Ciudad y una nueva cita desde las 22.00 horas frente a la Catedral en la que participarán grupos locales –en concreto, el Virgen de la Vega, de Murcia capital, y el de la Peña El Esprefollo, de Zarandona–, así como la Asociación Cultural Tajaraste, de Tenerife, y dos formaciones internacionales: la Association Folk Koragouna, de Karditsa (Grecia), y el Yongin Folk Arts Group de Seúl (Korea del Sur).