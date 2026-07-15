Don Omar vuelve a España y Murcia será una de sus únicas paradas

El 'Rey del Reguetón' ya tiene fecha para Murcia. El cantante puertorriqueño Don Omar ha anunciado este miércoles su regreso a los escenarios europeos en 2027 con 'The Last King World Tour', una gira que recalará en la Región el 11 de julio y que incluirá un total de trece conciertos por el continente, seis de ellos en España.

Además de Murcia, el artista pisará los escenarios de Bilbao, Valencia, Madrid, Málaga y Galicia, completando así su paso por nuestro país antes de seguir camino por Europa.

La gira arrancará el 24 de junio en Zúrich (Suiza) y pasará también por La Haya (Países Bajos), Düsseldorf (Alemania), París (Francia), Milán y Nápoles (Italia) y Londres (Reino Unido), antes de desembarcar en España.

Estas son todas las fechas confirmadas en España:

8 de julio : Bilbao

: Bilbao 10 de julio : Valencia

: Valencia 11 de julio: Murcia

15 de julio : Madrid

: Madrid 16 de julio : Málaga

: Málaga 18 de julio: Galicia

La gira llega en un momento muy especial para el artista, ya que coincide con el 15 aniversario de 'Danza Kuduro', uno de sus temas más icónicos. Según su agencia de representación, la canción se ha consolidado como la más escuchada del género latino en Spotify y sigue hoy en día dentro del Top 50 Global de la plataforma.

Considerado uno de los padres del reguetón, Don Omar fue una pieza clave en la expansión internacional del género desde comienzos de los años 2000. Su carrera está repleta de himnos que suenan todavía en cualquier fiesta: 'Dale Don Dale', 'Pobre Diabla', 'Salió el Sol', 'Bandoleros', 'Taboo', 'Danza Kuduro' o 'Hasta Abajo'.

Para su paso por Murcia, el artista promete un espectáculo de gran formato, con un potente despliegue audiovisual que repasará más de dos décadas de carrera a través de sus mayores éxitos.

Por el momento, la organización no ha confirmado los detalles sobre la venta de entradas, los paquetes VIP ni las experiencias especiales que estarán disponibles para el concierto en Murcia, información que se espera se conozca próximamente.