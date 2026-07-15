Desalojan el auditorio de Jazz San Javier, pero la música continúa en el exterior

Lo que prometía ser una noche inolvidable de jazz en el Auditorio Parque Almansa de San Javier terminó siéndolo por un motivo inesperado. La primera actuación de este miércoles en el Festival Internacional de Jazz tuvo que interrumpirse temporalmente después de que el equipo de seguridad recibiera el aviso de la existencia de una mochila sospechosa en el recinto, lo que obligó a desalojar al público por precaución.

Lejos de empañar el ambiente, el incidente se transformó en una curiosa anécdota gracias a la reacción de la artista que se encontraba sobre el escenario. La cantante y multiinstrumentista sueca Gunhild Carling, una de las grandes figuras del jazz europeo y galardonada por el festival en 2022, salió al exterior del Parque Almansa con su trompeta y continuó animando al público mientras se resolvía la incidencia.

Los asistentes, móviles en mano, siguieron disfrutando del improvisado espectáculo entre sonrisas y fotografías. Carling, acompañada por algunos de los componentes de la banda barcelonesa Shakin' All, liderada por el trombonista Dani Alonso, convirtió la espera en una prolongación del concierto, demostrando el desparpajo y la simpatía que la han convertido en una de las artistas más queridas del certamen.

Minutos después, una vez comprobado que no existía ningún riesgo, el público regresó a sus butacas y la programación continuó con normalidad. El parón se produjo justo antes del homenaje al bajista Carles Benavent, distinguido con el premio de la vigésimo octava edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier.

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Al final, la única explosión de la noche fue la de música, el buen humor y los aplausos.