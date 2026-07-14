Tres novilladas con caballos protagonizan la Feria de Blanca

La Feria taurina de Blanca en honor a San Roque constará en esta edición 2026 de tres novilladas con caballos y un concurso de recortadores. La presentación de los carteles, que tenía lugar ayer en el Mucad, corrió a cargo del alcalde de Blanca, Ángel Pablo Cano, y el responsable de la empresa organizadora Bous al Carrer, José Luis Palazón, junto al concejal de Festejos, Jesús Cano.

La primera novillada será el domingo 9 de agosto con Tomás González, que está acartelado para el próximo mes de septiembre en Madrid, y el murciano Antonio Aparicio, que firmó en 2025 un total de 14 novilladas sin caballos y se alzó con la ‘Espiga de Plata’ en Calasparra. Debutó con caballos en Torre Pacheco cortando dos orejas y un rabo, ante un encierro de Los Chopes, que regresa a Blanca tras la buena acogida de 2025. Completa el cartel el alumno Diego José Marín, de Barranda.

La segunda cita será el 13 de agosto con Andrés García, que debutará con caballos el próximo 25 de julio en Ávila, y Yuste Valera, que está dejando muy buenas sensaciones en su etapa como novillero. Ante un encierro de Vadellán, encaste Santa Coloma. Completa el cartel José Antoni Belmonte de la Hoya de Lorca.

La tercera cita será el 15 de agosto, donde están acartelados Borja Escudero, triunfador del circuito de novilladas de Valencia, y Alejandro Cano, que mostró un buen toreo en su etapa sin caballos. La ganadería escogida para la última tarde es Barcial. Completa el cartel el alumno Iván de Benito, de Murcia.

Todas las novilladas darán comienzo a las 18:45 y se mantienen los precios de los últimos años.

José Luis Palazón agradecía al consistorio "la confianza depositada en la empresa" sobre la incorporación de novilleros de la escuela taurina. Destacó que "Guerrita ha elegido a tres novilleros del gusto de la afición de Blanca". En este sentido, el propio Guerrita agradeció que "por segundo año consecutivo la apuesta que Blanca hizo por la escuela taurina sea una realidad", subrayando que "sentimos una acogida total y absoluta por parte del público que acudió a los festejos el año pasado".

El regidor blanqueño, Ángel Pablo Cano, puso en valor el trabajo de la mesa taurina de Blanca, "que nos dan indicaciones para mejorar cada año la Feria Taurina", destacando la presentación de novilleros murcianos. "Una feria como la nuestra debe de tener un claro acento murciano, que de oportunidades a gente de nuestra Región". También adelantó que este año se estrenarán nuevos chiqueros.

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Un encierro nocturno más Este año se añade un nuevo encierro nocturno a la programación Sábado 8: recorrido tradicional, a las 15 horas. Lunes 10 de agosto: primer encierro nocturno, a las 22 horas. Miércoles 12, encierro infantil, organizado por la Peña Malonete, a las 20 horas Jueve 13: encierro a las 12 de la mañana Viernes 14: se celebrará otro nocturno a las 22 horas. Completa la programación una exhibición de recortadores.

Durante la presentación se inauguraba la exposición Tauromaquias de Rafael Alberti, que evoca los sentimientos del torero cuando se pone delante de un toro en el albero.