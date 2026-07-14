El Murmullo Festival regresará igual de ‘slow’, pero más ambicioso

La segunda edición del Festival Murmullo será más extensa que la primera. Así lo anunció este martes la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, quien presentó un programa que se desarrollará del 19 de septiembre al 11 de octubre. ¿Y dónde? Pues en el Valle de Ricote, por supuesto, pero entendido este como «un gran escenario cultural al aire libre y que contribuirá a consolidar este territorio como destino de referencia para el turismo slow».

Acompañada por los alcaldes de Villanueva del Río Segura, Ojós, Ricote y Ulea en la sede del Instituto de Turismo, Conesa destacó que el Murmullo es «mucho más que un festival, pues se trata de una iniciativa de proyección territorial que invita a descubrir el valle desde la cultura, pero también desde el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza, reforzando un modelo turístico basado en la autenticidad, la sostenibilidad y el disfrute pausado». En este sentido, aseguró que la cita se ha consolidado como «una de las propuestas culturales más singulares del país», siendo reconocida por el Observatorio de la Cultura como uno de los seis proyectos más destacados de España en 2025, además de como una de las iniciativas más relevantes en el medio rural.

Programación

Durante la presentación se dio a conocer la nueva imagen del festival, inspirada en una serie de acuarelas originales del artista murciano Antonio Martínez Mengual –realizadas a partir de distintos paisajes y rincones del Valle de Ricote y cedidas expresamente para esta segunda edición–, pero, sobre todo, se hizo pública la nómina de artistas que compone el cartel. En total, serán más de veinte actuaciones, con seis conciertos cada fin de semana repartidos entre los cuatro municipios participantes.

De este modo, Villanueva del Río Segura abrirá el festival los días 19 y 20 de septiembre con las actuaciones de Néstor Pardo, Cristina Len, Aixa, Musgö, Sephardica y Jaleos DJ Set, además de la participación de la Hermandad de Auroros de la localidad. Y el relevo lo tomará Ojós los días 26 y 27, con los conciertos de los Hermanos Cubero, Laaza, Albardín y la mexicana Fuensanta, primera intérprete internacional que participa en el festival, además de Caamaño & Ameixeiras y Renegadas DJ’s.

El tercer fin de semana el festival llegará a Ricote el fin de semana del 3 y el 4 de octubre con las actuaciones de Fernando Rubio, María de la Flor, Carey, Ana Alcaide, Alexabril y Son Loc DJ. Y la programación concluirá en Ulea los días 10 y 11 de ese mismo mes con los conciertos de Malvariche, Cecilia Lara, Oh Bro!, El Nido, Idoipe y Huff DJ.

Así quedaría el cartel:

Villanueva del Río Segura, 19 y 20 de septiembre: Néstor Pardo, Cristina Len, Aixa, Musgö, Sephardica y Jaleos DJ Set.

Néstor Pardo, Cristina Len, Aixa, Musgö, Sephardica y Jaleos DJ Set. Ojós, 26 y 27 de septiembre: Hermanos Cubero, Laaza, Albardín, Fuensanta, Caamaño & Ameixeiras y Renegadas DJ’s.

Hermanos Cubero, Laaza, Albardín, Fuensanta, Caamaño & Ameixeiras y Renegadas DJ’s. Ricote, 3 y 4 de octubre: Fernando Rubio, María de la Flor, Carey, Ana Alcaide, Alexabril y Son Loc DJ

Fernando Rubio, María de la Flor, Carey, Ana Alcaide, Alexabril y Son Loc DJ Ulea, 10 y 11 de octubre: Malvariche, Cecilia Lara, Oh Bro!, El Nido, Idoipe y Huff DJ.

Producto local

Como en la edición anterior, cada municipio contará con dos espacios diferenciados: la zona ‘Km 0’, dedicada a productores y artesanos locales, junto al escenario ‘Citrus’, que acogerá los conciertos de mediodía y las sesiones de DJ, y el escenario ‘Murmullo’, ubicado en un enclave natural diferente en cada localidad. Pero, además, el festival incorpora este año un mayor número de actividades paralelas dirigidas a todos los públicos, con más talleres familiares, rutas guiadas, propuestas de interpretación del patrimonio y experiencias culturales vinculadas a la historia y la identidad de cada municipio.

La oferta gastronómica también crece, con nuevas catas comentadas, mercados de productores, cocina tradicional y cócteles elaborados específicamente para el festival. En este sentido, a través de la marca Origen Murcia, volverán a promocionarse algunos de los principales productos agroalimentarios de la Región, como el arroz de Calasparra, el pimentón de Murcia, los quesos de Murcia, la pera de Jumilla o los vinos de Bullas, Jumilla y Yecla, junto a productores del Valle de Ricote y otros artesanos del territorio.

Otra de las novedades de esta edición será la apertura al público de cuatro nuevos espacios turísticos financiados con fondos Next Generation EU, que acogerán parte de la programación: el Museo Palacete de Doña Isabel Baltasara, en Villanueva del Río Segura; el Centro de Interpretación Al Ricoti, en Ricote; el Centro de Interpretación del Yacimiento Salto de la Novia, en Ulea, y el Ecomuseo del Agua, en Ojós.

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Por último, cabe destacar que el festival reforzará su compromiso con la sostenibilidad con medidas para reducir su impacto ambiental y mantendrá un aforo limitado a 300 personas en los conciertos principales, preservando así el carácter íntimo y respetuoso con el entorno que define a Murmullo.