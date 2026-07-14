La duodécima edición del festival Ruidismo se celebrará en Bullas el sábado 3 de octubre

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Bullas, David Madrid, junto a Luismi, representante de la asociación cultural Bullas Noise Pop, ha presentado la nueva edición del Festival Ruidismo, que volverá a convertir a Bullas en un referente de la música alternativa e independiente el próximo 3 de octubre, coincidiendo con el día grande de las Fiestas Patronales del municipio.

La duodécima edición del festival reunirá a un destacado elenco de artistas nacionales e internacionales

La duodécima edición del festival reunirá a un destacado elenco de artistas nacionales e internacionales que conforman una programación de primer nivel dentro de los circuitos independientes y underground. El cartel está integrado por Glory Hole, Yakuzza, Grito Exclamación, Buenos Vampiros, Aniquiladora, Ellas Pinxan, Megarrollo, ¡Miau!, Zurdo y Cobarro, Riot DJs, Amor Líquido, Honey Vani & Manolatu Addamss, Porraschico y La URSS, ofreciendo una jornada repleta de música en directo y sesiones de DJ.

El Centro Joven La Almazara será el escenario principal del festival y acogerá todos los conciertos

Como en anteriores ediciones, el Centro Joven La Almazara será el escenario principal del festival y acogerá todos los conciertos, que comenzarán durante la tarde y se prolongarán hasta bien entrada la noche.

Además de su apuesta musical, Ruidismo mantiene uno de sus principales objetivos: acercar a los visitantes la gastronomía, el patrimonio y las tradiciones de Bullas. Para ello, el festival volverá a celebrar el ya consolidado "Aperitivismo", una propuesta que combina sesiones de DJ al mediodía en el Jardín Municipal, frente a GRØXX Burger, creando un ambiente festivo que invita a recorrer y disfrutar del municipio.

La programación concluirá con una última sesión de DJs en el pub Polígono 14

La programación concluirá con una última sesión de DJs en el pub Polígono 14, poniendo el broche final a una jornada que volverá a situar a Bullas en el mapa de la música independiente.

Dinamizar el municipio

Cartel Ruidismo 2026 / La Opinión

Durante la presentación, David Madrid destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas culturales que complementen la programación de las Fiestas Patronales y contribuyan a dinamizar el municipio, mientras que desde Bullas Noise Pop se puso en valor el crecimiento experimentado por el festival desde su nacimiento y la respuesta cada vez mayor del público.

En sus anteriores ediciones, Ruidismo ha contado con artistas internacionales de primer nivel, bandas llegadas desde distintos puntos de España y una amplia representación de la escena musical de la Región de Murcia. Su programación combina grupos emergentes y consolidados, DJs y propuestas artísticas vinculadas a la cultura de vanguardia y a los circuitos alternativos.

Bullas Noise Pop Es una asociación cultural sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la música alternativa e independiente y al impulso de iniciativas culturales de vanguardia, trabajando para acercar nuevas propuestas artísticas al municipio y fomentar la creación cultural.

La organización ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Bullas, el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), los colaboradores, los medios de comunicación y el público, cuyo respaldo ha permitido consolidar el festival como una cita imprescindible dentro del calendario cultural regional.