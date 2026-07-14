Canara ya cuenta los días para la celebración de sus fiestas patronales

La Asociación de Vecinos de Canara ha presentado ya, en un acto público, los tradicionales encierros por vereda de sus fiestas patronales. María Abellán Sánchez fue la encargada de desgranar la programación, acompañada del primer teniente de alcalde de Cehegín, José Antonio Zafra, y del concejal de Turismo y Pedanías, Rosendo Ciudad, así como del pedáneo de Canara, Óscar Sánchez.

Como novedad, este año la localidad contará con un total de cuatro encierros por vereda, dos matutinos, los días 15 y 16 de agosto, y dos vespertinos, los días 17 y 18 del mismo mes. La ganadería ciezana Los Tres - Juanfran, situada en la Finca del Charco Lentisco, será la responsable de proporcionar las once reses que participaran en los citados festejos.

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La ganadería Los Tres - Juanfran proporcionará las once reses que participarán

En el mismo acto también fue presentada la esperada camiseta de los Encierros de Canara. Se trata de una prenda que forma ya parte de la identidad de estas fiestas y que despierta gran expectación debido a sus característicos e innovadores diseños, que cada año buscan reflejar la esencia de la tradición festera y taurina de la pedanía ceheginera. Ya se puede adquirir en los puntos de venta habituales al precio de 15 euros; es decir: en la Peluquería Mavi y en la Carnicería Cristina, así como en otros puntos de la comarca.