El Cabrero estará ‘presente’ en Lo Ferro de la mano de su hijo, El Crespo Zapata

El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro anunció ayer la incorporación a su programación de Emiliano ‘El Crespo Zapata’, hijo de El Cabrero, recientemente fallecido y «una de las voces más singulares e irrepetibles de la historia del flamenco».

Así recordaban este martes desde la organización a un artista amigo que este año volverá a estar ‘presente’ en el festival pachequero de la mano de su heredero. «Sera un momento especialmente emotivo para esta edición, ya que Emiliano representa la continuidad de un legado artístico profundamente arraigado en la autenticidad y el compromiso con el cante», apuntan desde Lo Ferro.

En concreto, el artista andaluz participará en la gran final del concurso de cante, que se celebrará el sábado 25 de julio, compartiendo escenario con el Ballet Flamenco de Lo Ferro, Jesús Castilla, Niño Manuel y Manuel Herrera; en definitiva, una gala que reunirá a grandes nombres del flamenco junto a los finalistas del prestigioso certamen ferreño.

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Con esta incorporación, el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro vuelve a rendir homenaje a quienes han engrandecido el flamenco desde la verdad y la personalidad, manteniendo vivo el legado de artistas que, como El Cabrero, dejaron una huella imborrable en la historia del cante.