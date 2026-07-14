El Apolo regresará entre clásicos, musicales y el humor de Edu Soto

El Teatro Circo Apolo, en El Algar, continúa demostrando temporada tras temporada que es, por derecho propio, uno de los escenarios más interesantes de la Región. Este lunes lo volvió a hacer con la presentación de su programación para el último cuatrimestre del año, que incluye una veintena de espectáculos entre los que hay propuestas para todos los públicos, "desde los más pequeños de la familia hasta los adultos mayores". Así lo apuntaban ayer desde el Ayuntamiento de Cartagena, que remitía a los interesados a la página web de este espacio (www.teatroapoloelalgar.es) para consultar los detalles de cada una de las fechas previstas, así como para reservar localidades, una vez abierta la venta de entradas.

En lo que respecta a las puerta del teatro –actualmente cerrado por vaciones–, estas reabrirán el 11 de septiembre, dando inicio a la temporada con un reseñado espectáculo de improvisación Corta el cable rojo, "un puntapié inicial que promete situaciones insospechadas y retos imposibles". Salomón, José Andrés y Carlos Ramos son los responsables de llevar a cabo "la comedia más explosiva" del programa, una pieza que acumula más de 2.000 funciones y más de medio millón de espectadores.

También habrá un homenaje a Maria Callas y un show de pompas a cargo de un Record Guiness

Poco después, el día 13, el Apolo recibirá otra comedia de éxito: Pensionistas, una conmovedora y divertida historia sobre amistad y la audacia donde tres mujeres que han enviudado a causa de la covid-19 deciden dejar de ser las víctimas de su propia vida para convertirse en las heroínas de su jubilación. Irma Soriano, Rosa Benito y Loreto Valverde dan vida a las protagonistas bajo la dirección de Mara Ortí y Gabriel Esparza, a su vez autor del texto teatral.

La programación se retomará en octubre, mes que está marcado por la celebración de una nueva edición de Utópolis, la feria de artes imaginarias de El Algar. El cartel todavía no se ha desvelado oficialmente, aunque del 2 al 4 de octubre inundará casi cada espacio de la diputación cartagenera bajo el lema ‘Sobre el mar que nos acoge’. Incluirá doce espectáculos entre los que destaca Paüra, que fue finalista en los Max de 2022 a Mejor Espectáculo Musical; Eden, el cabaret de Théâtre Jaleo; el peculiar espectáculo de títeres Tutumbas S. A., y Yo nací en un surco de judías, una de las grandes apuestas de la organización.

El 16 de octubre será el turno de Hoy es el día, una obra de Alberto Fonseca que retrata una historia real entre un padre y un hijo (y lo que nunca se dijeron). Entre el mito de Ulises y la épica del fútbol, la pieza entremezcla ficción con escenas cotidianas en una trama singular llena de humor, pero también de silencios incómodos.

Y el 17 llega al Apolo un clásico del Siglo de Oro: El lindo Don Diego. Fernando San Segundo adapta el texto original de Agustín Moreto sin renunciar a la musicalidad de su verso mientras Borja Rodríguez dirige a un elenco encabezado por el televisivo Alfonso Lara. Se trata de una muy buena comedia que sabe, sin obviar la diversión e incluso la hilaridad, introducirnos en un laberinto de espejos tras cuya imagen deformada podemos encontrar muchos rostros conocidos…, incluso, para nuestra propia sorpresa, tal vez el nuestro. Como aval, acaba de pasar por el Festival de Teatro Clásico de Almagro.

El popular cómico Edu Soto. / L. O.

El mes de octubre continúa el día 23 con Perdido en los 80’s – Menuda movida, un monólogo de Diego Sánchez cargado de nostalgia y humor que nos lleva de vuelta a una época que marcó a toda una generación. Y, para cerrar el mes, el 24 de octubre se presentará Qué difícil es, comedia en la que, a partir de un suceso inesperado, los protagonistas vivirán un torbellino de recuerdos y confesiones que van a desembocar en un divertido caos sobre sus miedos e ilusiones.

Noviembre incluirá nueve espectáculos. El primero de ellos es otro clásico: Entre bobos anda el juego, de Rojas Zorrilla, con versión a cargo de la reconocida compañía Morboria. Se presentará el día 6 y la historia comienza cuando don Antonio decide casar a su hija Isabel con don Lucas, un fantoche salido de provincias, interesado, bobo, narcisista, pero millonario. Y los días 7 y 8 hay, en El Algar, una cita ineludible para los fans de Stranger things: Stranger World, el musical, inspirado en el éxito de Netflix.

El 13 de noviembre volverán las risas con Más vale solo que ciento volando (Revolution), último espectáculo del reconocido cómico Edu Soto. En él hay monólogos, comedia musical, e improvisación; noventa minutos con un sinfín de personajes que hacen que cada función sea diferente. Y al día siguiente, 14 de noviembre, se presenta el espectáculo Callas diva, que nos cuenta la vida desde sus inicios de la gran dama de la ópera, Maria Anna Cecilia Sofía Kalageropulu, más conocida como Maria Callas.

El 20 de noviembre los enredos continuarán con Heredarás el caos, una comedia ágil sobre dos hermanas –interpretadas por Flory Urrea y Cely Diestre– y una herencia llena de giros donde la ambición, los dramas familiares y el disparate conviven en un mismo espacio. Y, para los más pequeños, el 21 de noviembre se presentará El ladrón de Arabia, un tributo al clásico de Disney Aladdin. Pero eso será por la tarde, ya que esa misma noche hay previsto otro espectáculo musical, esta vez para un público algo más adulto: Generación Milenial.

El mes concluye con dos espectáculos: Cándido (26 y 27) y El expreso de los naranjales (28). El primero es la hilarante y catastrófica carrera de obstáculos de un hombre condenado a ser ridículamente bueno en un mundo brillantemente egoísta. Mientras que El expreso de los naranjales parte de una pregunta: ¿Qué habría escrito García Lorca si hubiera acompañado a Doña Rosita más allá de su juventud?

El último mes del año comienza con el espectáculo Dreaming bubbles, protagonizado por el renombrado artista de pompas de jabón White Dream, que cuenta incluso con un Record Guiness por su excepcional habilidad y creatividad en el arte de las burbujas. Una fusión perfecta de arte, ciencia y magia, para todos los públicos. Se presenta el día 5 de diciembre. Y el 11 llega Trivox - Style Il Divo. Christmas time, un concierto que ha recorrido todo el territorio español recibiendo excelentes críticas y que adelantará en El Algar la magia de la Navidad.

Por último, el día 12 de diciembre podrán verse varios pases de la obra Miénteme, una comedia original, fresca y provocadora que aborda, de la mano de Beatriz Rico y Samanta Villar, nuestra compleja relación con la verdad y la mentira. Y, para terminar el año, qué mejor que una obra para ver en familia: El secreto de los elfos, que se presenta el día 19. Se trata de una pieza musical nominada al Mejor Espectáculo Infantil en los Premios Juan Mayorga.

Y, además de la programación convencional, el Teatro Circo Apolo lanza su Certamen de Teatro Amateur y Microteatro. Se desarrollará entre el 9 y el 25 de octubre y las bases están en su web.