No es un tributo: los verdaderos The Jacksons llegan a Murcia

No son imitadores. No es una banda tributo. Son The Jacksons. La aclaración se ha convertido casi en parte del anuncio, porque la magnitud del nombre provoca dudas entre parte del público. Pero sí, aunque parezca increíble, Jackie y Marlon Jackson se subirán el miércoles al escenario del ‘Murcia On’, de Ibolele Producciones, en la Plaza de Toros de La Condomina, en la capital del Segura. Ellos son –por si fuera preciso confirmarlo- dos de los cinco miembros originales de una de las bandas -y de una de las sagas familiares– más influyentes de la historia de la música popular.

Así pues, la de este 15 de julio de 2026 es una fecha histórica. En una época marcada por los homenajes, espectáculos retrospectivos y bandas tributo, la visita de Jackie y Marlon supone una inyección de la más pura nostalgia, casi sin adulterar. Porque es obvio que la ausencia de Randy –que abandonó el grupo en 2001– y de los fallecidos Tito y Michael no es un tema menor, pero quienes mantienen vivo el legado de los legendarios Jackson 5 vienen muy bien acompañados, y con un repertorio incomparable que incluye exitos como I want you back, ABC y I’ll be there, entre otros.

No en vano, el Rock & Roll Hall of Fame recuerda que el grupo fue clave no solo para el nacimiento de la carrera del ‘rey del pop’, Michael Jackson, sino también por el enorme impacto de su propio sonido dentro de este género y, sobre todo, del soul. Y lo de mañana no será una recreación de ese legado, sino una conexión directa con él. Porque Jackie y Marlon no interpretan la historia desde fuera: forman parte de ella. Su presencia permite al público escuchar esos clásicos desde la voz, la memoria y la autoridad emocional de quienes vivieron aquella revolución.

El efecto ‘Michael’

La llegada de The Jacksons a Murcia coincide además con un momento especialmente potente para el imaginario de la familia. La película Michael, centrada en la vida del más popular de los hermanos y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, se ha convertido en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año. Según The Numbers, el filme acumula más de 991 millones de dólares de taquilla mundial desde su estreno en Estados Unidos el 24 de abril.

Este éxito ha devuelto al primer plano la historia familiar, el repertorio y la mitología cultural de los Jackson. El público que ha llenado salas durante estos meses se encuentra ahora con la posibilidad de vivir parte de ese legado en directo, en el coso de La Condomina. La coincidencia no puede ser más favorable para el ‘Murcia On’: el apellido Jackson vuelve a estar en conversación global justo cuando dos de sus portadores llegan a la Región.

Boney M, como teloneros

Además, por si hiciera falta algún aliciente más, ejercerán como teloneros los miembros actuales de una de las bandas más icónicas de los setenta en Europa, Boney M. Creada en la Alemania de 1975 por el productor Frank Farian con cuatro artistas originarios del Caribe, vendieron más de cien millones de discos y se hicieron mundialmente famosos con éxitos como Daddy cool, Rasputin y Rivers of Babylon, hoy himnos de la música disco que traspasaron las fronteras del género y se instalaron como hits comerciales.

Noticias relacionadas

En esta ocasión, solo Maizie Williams se mantiene de la formación original, por lo que el concierto se plantea como una fiesta-tributo a aquellos años, con coreografías dinámicas y secciones de ritmo potentes, como han mostrado ya en esta gira internacional, dando cuenta de su vigencia.