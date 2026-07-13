El tercer disco de Arde Bogotá ya tiene título y fecha de lanzamiento

Arde Bogotá publicará su nuevo disco el 2 de octubre de este año bajo el título 'Manufacturas del Club de la Gente Sola'. Así lo anunciaron durante el concierto que ofrecieron en el Bilbao BBK Live este sábado bajo el pseudónimo 'Bigger Splash' y en el que también mostraron la portada.

Este será el tercer disco de la banda que ha sido grabado en el estudio de Joe Chiccarelli, en Los Angeles, productor ganador de varios premios Grammy y conocido por su trabajo con artistas como The Strokes, The White Stripes, Morrissey, U2 o Beck. De él ya presentaron su primer single, 'Instrucciones' y este pasado miércoles sacaron a la luz un segundo adelanto, la balada 'Bigger Splash'.

Los cartageneros dieron la sorpresa este miércoles en el festival Mad Cool donde ofrecieron un concierto casi sin previo aviso bajo el mismo pseudónimo con el que lo hicieron en Bilbao y con el que actuaron en el Cruilla Festival el viernes.

Arde Bogotá

En los carteles estos festivales se podía leer el nombre de un grupo desconocido, Bigger Splash, una banda sin perfil en redes ni música en plataformas. Las sospechas comenzaron cuando la semana anterior el grupo publicó un vídeo en el marco de la promoción de su próximo disco en el que el responsable técnico de la fábrica ficticia cartagenera MCGS recordaba como durante la realización de uno de los proyectos de esta empresa recibieron el error 'Bigger Splash'.

Para confirmar las sospechas, la banda envió ese mismo miércoles un mensaje a sus fans con coordenadas que enviaban hasta el recinto del Mad Cool y otra serie de instrucciones.

Poco antes de salir al escenario, saltó la otra sorpresa. Sin avisar, los cartageneros publicaron el que es el segundo adelanto de su próximo trabajo, precisamente bajo el nombre 'Bigger Splash'.

'Manufacturas del Club de la Gente Sola', es el tercer disco de la banda cartagena que en 2021 publicó 'La noche'. Dos años después dieron un paso más con 'Cowboys de la A3', un trabajo que los confirmó como uno de los grupos más exitosos de su generación y les abrió las puertas de los grandes festivales y recintos.