Ian Iris: “Tengo la necesidad de moverme y mutar en otra cosa encima del escenario”

Hay artistas que necesitan el cobijo de un grupo para encontrarse, y otros que alcanzan su verdadera dimensión cuando se quedan a solas frente al espejo. Este último es el caso del murciano Ian Iris (Iván Jiménez). Tras su paso por Marss, su mudanza a Madrid hace un par de años supuso un punto de inflexión radical; una mutación silenciosa y necesaria que a punto estuvo de apartarlo de los escenarios, pero que finalmente ha dado luz a una de las identidades más magnéticas y cuidadas de la nueva escena alternativa española.

Con referentes que van desde la teatralidad de David Bowie hasta la excentricidad elegante de David Byrne o Jarvis Cocker, Ian Iris es un showman contemporáneo. En sus manos, el pop se vuelve fresco, emocional y sofisticado, pero sobre todo se convierte en una experiencia total donde la moda, el diseño y el imaginario visual no son meros complementos, sino extensiones de la propia canción. Tras cautivar con singles como Xico, Pegaso y Réquiem, acaba de estrenar Debutante, un primer EP de seis canciones con el que da el pistoletazo de salida oficial a su carrera en solitario; un trabajo conceptual que lo posiciona en la misma liga de vanguardistas como Ralphie Choo o Rusowsky.

Lejos de conformarse con las fórmulas habituales, Ian Iris propone una experiencia artística donde lo sonoro y lo visual se entrelazan milimétricamente. Su sonido, bailable, pero cargado de costumbrismo emocional, convive con una cuidada propuesta estética.

El artista nos abre las puertas de su universo para desgranar un proceso de creación largo, íntimo y profundamente transformador.

Vienes de formar parte de bandas como Marss, pero hace un par de años te mudas a Madrid, y ahí empieza un proceso de cambio profundo. ¿Cuánto de esa ‘mutación’ artística se debe al cambio de aires y a la propia ciudad de Madrid?

Diría que en gran parte, el sentirse creativamente estimulado diariamente por tu entorno ayuda mucho a esa evolución. He tenido la suerte de conocer otros artistas y creativos a los que admiro que me han ayudado y animado a comenzar este proyecto en solitario. Este EP llamado Debutante que acabo de lanzar es resultado directo de ese gran cambio que fue mi nueva vida en Madrid.

¿Qué fue de Marss? ¿En algún momento de este proceso llegaste a pensar en dejar la música? ¿Cómo fue hacer ‘clic’ para darte cuenta de que había demasiada música en tus venas como para cometer esa tropelía? ¿Cuál fue el peor momento que tuviste?

Al dejar Marss todo se hizo cuesta arriba; me sentía completamente apático y desmotivado. No tenía claro si volver a hacer música y empezar de nuevo, pero al final lo hice, y fue la mejor decisión que pude tener en mi vida. Creo que esos meses que pasé sin crear fueron de los peores que he pasado anímicamente. Me di cuenta de que era una necesidad vital para mi.

El proceso de creación de Debutante ha sido largo y silencioso. ¿Cómo se gestiona la paciencia y la incertidumbre durante ese tiempo en el que estás creando algo tan personal de lo que el público aún no sabe nada?

Aunque pueda ser un poco difícil, a la larga hay que intentar disfrutar ese proceso en silencio y tomárselo con calma, porque nadie te espera al empezar. Cuando te das cuenta de que no hay que tener prisa, el proceso se vuelve más fácil. Si tardas más meses o más años, da igual, lo importante es que consigas plasmar lo que deseabas.

"Los meses que pasé sin crear fueron de los peores que he pasado anímicamente"

Defines tu música en Spotify como "un puñado de confeti en el bolsillo". Es una imagen muy poética y visual. ¿Qué significa exactamente para ti ese concepto y cómo se traslada a las canciones?

Para mí es como tener guardado algo bello y difícil de controlar. Yo soy el creador de mi música, pero ella muta para cada persona, haciéndoles sentir cosas diferentes.

¿Y cómo describes esa forma tuya de hacer las cosas? Muestras que las barreras que se tratan de imponer entre los géneros clásicos y los urbanos tienen más que ver con los prejuicios que con la realidad…

Me divierte mucho jugar a la hora de crear, ver las letras desde diferentes perspectivas, mezclar estéticas que normalmente parecen agua y aceite. Creo que no hay límites reales creando, todos ellos son autoimpuestos.

En el EP podemos pasar de momentos muy íntimos a un clímax lleno de energía y ritmo. ¿Fue una decisión consciente reflejar musicalmente las distintas etapas por las que pasa la cabeza tras una separación?

Así es. Como es mi carta de presentación, quería enseñar canciones muy diferentes entre sí, y estas etapas eran perfectas para hacerlo. Mientras avanza va creciendo la confusión, la contradicción y el frenetismo. Es la manera perfecta de explorar diferentes sonidos bajo un mismo concepto narrativo.

Xico, Pegaso y Réquiem han sido la carta de presentación de este trabajo. Si tuvieras que definir la personalidad de cada uno de estos tres singles dentro del EP, ¿cómo los describirías? ¿Hay algo de lo que estés especialmente orgulloso?

Las imágenes que estas canciones han creado en mi cabeza son muy concretas: Xico sería como un pierrot danzarín lamentándose; Pegaso como una sombra arrastrándose entre las sábanas de una cama, y Réquiem como una libélula que se posa un instante en una lápida. Creo que si tuviera que elegir un fragmento de una letra sería la del estribillo de Pegaso; la escribí una noche de madrugada teniendo una epifanía que no me dejaba dormir [ríe]:

Allí en tu casa de santos / Van murmurando / Mi gran pesar / Y es que te está obsesionando / Mis alas blancas / Ver desplegar

Tu propuesta va mucho más allá de lo sonoro; recuperas de forma muy clara la figura del showman. ¿Sientes que a la música actual le hace falta un poco más de esa teatralidad y magnetismo sobre el escenario? ¿Trabajas la moda y lo visual para que jueguen a favor de la historia que cuentas? ¿El look nace de la canción, o a veces una prenda o una imagen te inspira? ¿Quién más participa en este proyecto?

Creo que hay muchas maneras de comunicar y de expresarse. Esta es la que yo siento propia. Soy muy visual; si no plasmara lo que siento a través de cómo visto, cómo me muevo o la estética del proyecto, lo sentiría incompleto. Personaliza todo o muere sin nada a tu nombre. Por suerte tengo un equipo de amigos a los que admiro, que han entendido perfectamente mi visión del proyecto: Jorge Ariza (estilismos), Roberta Benítez (arte), Álvaro Abril (diseño gráfico) y Sandra Rodríguez (vídeo).

Inevitable hablar de tus influencias: David Bowie, David Byrne, Jarvis Cocker... Todos ellos son camaleones estéticos y musicales. ¿Qué es lo que más te fascina de esa forma de entender el arte y cómo lo traduces a la escena alternativa española actual?

Tengo la necesidad de moverme y mutar en otra cosa encima del escenario, eso es lo que siempre me ha conectado a ellos. No hay que tener barreras a la hora de expresarse, todo pequeño detalle añadido transforma el mensaje final en uno diferente, por extraño que sea este detalle.

"Me suelen incomodar las etiquetas pero, al mismo tiempo, es inevitable"

Se te sitúa dentro de una nueva vanguardia pop y escena alternativa en España, junto a Rusowsky, Ralphie Choo o Nusar3000. ¿Te sientes cómodo en esa etiqueta? ¿Qué crees que compartes con ellos y qué te diferencia?

Me suelen incomodar las etiquetas, creo que hay una sobre definición hoy en día de todo. Pero al mismo tiempo, es inevitable la comparación. Son artistas coetáneos que han abierto un camino para otro tipo de sonidos en la escena, así que eso tampoco me parece tan mal [ríe].

Debutante ya es una realidad (salió el 12 de junio). Ahora que está fuera, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se va a trasladar todo este universo visual y sonoro al directo? ¿Has llegado a tiempo para festivales?

Noticias relacionadas

Ahora es el momento de seguir girando la rueda. Hay que preparar lo siguiente. Aumentar la discografía del proyecto es un paso clave para que la propuesta brille en su máximo esplendor, y con suerte pronto también a ojos del público. Toca ir soltando confeti poco a poco...