Suede, reinventarse sin perder la esencia

Suede repite en Murcia tras haber pasado por el SOS 4.8 en 2011, y más recientemente por el Welcome Estrella de Levante y el Visor Fest. El mismo año en que Oasis y Blur copaban portadas con sus magnas obras Definitely Maybe, y Parklife, Suede se enfrentaban al siempre peligroso segundo elepé, tras un excelente debut epónimo publicado menos de dos años antes, con Brett Anderson convertido en la estrella que siempre ansió ser. La ambición e inspiración del tándem formado por Anderson y el guitarrista Bernard Butler parecía ilimitada, más aún cuando la banda avisaba lanzando ocho meses antes el emotivo single Stay Together, acompañado de dos excelentes caras B. Siempre con un ojo puesto en clásicos como David Bowie, The Smiths o Queen, Dog Man Star fue un trabajo meditado y cuidado al milímetro, con la seguridad de un vocalista en su mejor forma cantando sobre las expresivas guitarras de Butler.

Con The Drowners, el primer sencillo de Suede, la crítica se rendió a sus pies recibiéndoles como la gran esperanza del pop británico. Tenían por delante una carrera larga y prolífica, interrumpida por un lapso de 7 años, y retomada por todo lo alto en 2010. Su sexto álbum de estudio, Bloodsports fue la confirmación definitiva de un regreso más que esperado, singles del calibre de Night Thoughts, The Blue hour y Autofiction (2022).

Para Suede todavía no ha acabado la época de los baños de masas y la actitud de superestrellas. Desde su irrupción en los noventa, fueron una de las bandas más influyentes del britpop. Ganadores del Premio Mercury y con una trayectoria que les ha llevado a llenar escenarios en todo el mundo, vuelven ahora para presentar su décimo álbum de estudio, Antidepressants (2025), al que la revista MOJO otorgó cinco estrellas, describiéndolo como «desafiante, tan emocionante como un memento mori», mientras que Uncut lo calificó como «su álbum más embriagador y loco desde Coming Up». Ahora preparan el lanzamiento de Antidepressants: Expanded. Emotionally Unavailable fue el primer avance de la reedición, uno de los temas extra que se suma a esta nueva versión del disco, manteniendo la intensidad emocional y el tono oscuro con que Suede exploraban temas relacionados con la desconexión humana, la ansiedad y las preocupaciones ligadas a la vida actual.

Con Antidepressants: Expanded, Suede ofrecerán una mirada más profunda al proceso creativo tras el material publicado en 2025, reafirmando su vigencia tras más de tres décadas de trayectoria, y demostrando que aún existen distintas formas de reinventarse sin perder la esencia.

La edición ‘expanded’ de Antidepressants estará compuesta por tres discos, incluido el álbum original. El segundo contendrá cinco canciones adicionales, comenzando con Emotionally Unavailable, mientras que el tercero presentará las versiones demo de cada una de las 11 canciones que integran la edición estándar del álbum.