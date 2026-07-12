El segundo día de fiestas se salda con un herido por asta de toro

Segundo día de las Fiestas en honor al Cristo del Rayo en Moratalla, que se saldó con un herido por asta de toro. Los hechos sucedían sobre las 7.30 de la tarde, mientras se celebraba la suelta posterior de novillos, en las proximidades de la zona de La Farola, cuando un varón, de unos 50 años, fue prendido por un novillo, siendo volteado y recibiendo una cornada en el muslo derecho, que no penetra, con desplazamiento del hueso de la rodilla, en una cogida muy aparatosa.

Inmediatamente, el público que estaba viendo la suelta apartó al novillo y protegió al herido en la peña más próxima, hasta que fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado hasta el centro de salud, donde fue atendido por el equipo quirúrgico del doctor Ríos, que está presente durante todos los festejos taurinos del municipio. Posteriormente, era trasladado hasta el hospital comarcal del Noroeste

A primera hora de la tarde, se celebraba la salida de la vereda de la ganadería, desde la finca El Arenal. En cuanto al encierro, los novillos de la ganadería de Juan Carlos Cascales, procedencia de Alicia Chico, se abrieron paso arropados entre los cabestros y caballos. Encierro limpio, que no dejó más que algún revolcón.

Tras el paso del encierro, una auténtica marea humana subió por la carretera de Calasparra hasta el casco antiguo de la ciudad, donde se produjo la suelta posterior. La programación de la jornada se completaba con una vereda infantil con vacas mansas que hacía las delicias de los corredores más menudos. La música también fue protagonista del día con la participación de varias charangas que recorrieron el municipio, así como la degustación de diferentes productos en las peñas de las fiestas.

Hoy tendrá lugar el tercer encierro, que dará comienzo a las 9.30 de la mañana, con las reses bravas de la ganadería de Juanfran.

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Varios participantes corren cerca de los astados. / Enrique Soler

Lleno técnico

Las fiestas de Moratalla son un aliciente muy importante para el turismo rural de la zona, que excepto cancelaciones de última hora, tienen lleno técnico durante todos los días de los festejos. Cada vez son más los amantes de los encierros por vereda que se sienten atraídos por las Fiestas de Moratalla y sus particularidades que los hacen únicos. Además, la programación de este año incluye una amplia variedad de actividades durante toda la jornada, lo que provoca que los visitantes pasen el día completo en el municipio.