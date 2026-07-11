El pintor aguileño Manuel Coronado cede al Ayuntamiento de Águilas 22 de sus obras

El pintor Manuel Coronado ha cedido al Ayuntamiento de Águilas 22 de sus obras, cuya donación se materializó ayer con la firma de un convenio. Se trata de 21 cuadros y una pieza de cerámica, que pasan a incorporarse a los fondos artísticos municipales, enriqueciendo de esta forma el patrimonio cultural de todos los aguileños.

El convenio contempla también que otra parte de la producción artística de Coronado permanezca a disposición del propio autor y pase a ser propiedad del pueblo de Águilas en el futuro, a través de la figura de su Ayuntamiento.

El alcalde, Cristóbal Casado, quiso expresar tras rúbricar el acuerdo, su profundo agradecimiento al artista por «su enorme generosidad al realizar esta importante donación», destacando el valor cultural y patrimonial que supone para el municipio. Quien hizo extensivo su reconocimiento a «todas las personas que han trabajado y colaborado para que este acuerdo haya podido hacerse realidad».

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En el acto de la firma también estuvo presente el concejal de Cultura, José Antonio Cosentino, quien anunció la puesta en marcha de la ‘Vía Coronado’, una iniciativa que consistirá en un recorrido cultural visitando los distintos espacios del municipio en los que se encuentran expuestas obras del autor.