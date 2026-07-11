Noche de jazz, funk y grandes himnos del soul en San Javier.

San Javier continúa con su cita con el jazz, el soul y el groove. En su tercer sábado el turno es para el trombonista Rafa M. Guillén al frente de su formación The Jazz Walkers, seguido de la actuación del cantante holandés Clarence Bekker Band, considerado como el mejor cantante de soul de la Unión Europea.

Figura del jazz nacional

Rafa M. Guillén, reconocido por su versatilidad y capacidad expresiva, se ha consolidado como una figura destacada del jazz nacional, combinando una sólida base en la tradición con una inquietud constante por explorar nuevos sonidos.

Su proyecto nace precisamente de ese impulso creativo que experimenta con el jazz, los ritmos brasileños, cubanos, funk y flamenco.

Este concierto contará con la colaboración de Amy Gaviria, artista de raíces cubanas cuya propuesta fusiona el jazz con la riqueza rítmica del Caribe.

El trombón de Guillén será el hilo conductor del concierto dialogando con la voz y la flauta de Gaviria, garantizando una conexión especial con el público gracias a su sensibilidad interpretativa que se suma al extraordinario nivel de los músicos que completan The Jazz Walkers, una banda formada por trombón, flauta, piano y teclados, saxos, bajo eléctrico, batería, percusión y voz.

Grandes himnos del soul

En la segunda parte de la noche, el festival da paso a una explosión de energía con la actuación de Clarence Bekker Band, una formación consolidada que despliega en directo una energía contagiosa, con una sección rítmica potente y arreglos vibrantes que invitan a la participación del público.

Sus conciertos se caracterizan por su dinamismo, improvisación y una conexión directa con la audiencia. Clarence Bekker, conocido internacionalmente por su carisma y fuerza escénica, posee una de las voces más reconocibles del circuito soul europeo.

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Actuarán acompañados por la extraordinaria cantante Berget Lewis, una de las grandes voces del soul europeo actual que destaca por su impresionante registro vocal y una gran presencia escénica.