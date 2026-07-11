El interior del patio de la villa romana de Los Villaricos, desde dentro

El estudio arqueológico del patrimonio regional gana terreno con una nueva campaña de excavaciones en la Villa Romana de Los Villaricos, en Mula. El Ayutamiento, en colaboración con la Universidad de Murcia (UMU) y la Fundación CajaMurcia, ha impulsado una iniciativa que permite seguir investigando y documentando este importante yacimiento mientras forma a una nueva generación de arqueólogos sobre el terreno.

Centrada en el sector conocidoc como ‘La Mina’, la campaña de este año continúa con el trabajo de documentación de una domus –palabra de origen latín que significa ‘hogar’– de unos 400 metros cuadrados, compuesta por ocho habitaciones que rodean un patio interior.

Cantera de arqueólogos

Desde el 29 de junio, ocho alumnos de la Universidad de Murcia y la Universidad de Granada han participado en la campaña que finaliza este sábado.

De esta manera, la Villa Romana de los Villaricos ha servido también como espacio de aprendizaje en arqueología de campo gracias al curso organizado por el Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía de la UMU (CEPOAT) bajo la dirección de los arqueólogos y doctores José Javier Martínez y Javier Gómez.

En esta ocasión, los trabajos de excavación se han centrado en el patio interior y una de las estancias, además de finalizarse las tareas en otras dos que se habían iniciado anteriormente.

«Referente patrimonial»

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, acompañado por el diputado regional Fernando Moreno y miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, realizó ayer una visita institucional a la Villa para conocer de primera mano los trabajos que se están desarrollando en la nueva campaña de excavación arqueológica.

Durante la visita también estuvo presente el arqueólogo municipal, José Antonio Zapata, uno de los responsables de la dirección y coordinación de los trabajos junto al catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Murcia Rafael González Fernández, y el arqueólogo Francisco Fernández Matallana.

El alcalde de Mula destacó que «Los Villaricos es uno de los grandes referentes patrimoniales de nuestro municipio y cada nueva campaña nos permite seguir conociendo, protegiendo y poniendo en valor una parte fundamental de nuestra historia. Apostar por la arqueología es apostar también por la investigación, la formación y el futuro cultural y turístico de Mula».

Desde el Ayuntamiento de Mula subrayaron la importancia de seguir trabajando junto a la Universidad de Murcia, la Fundación CajaMurcia y los equipos técnicos especializados para avanzar en la investigación, conservación y difusión de la Villa Romana de Los Villaricos, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes del municipio y de la Región de Murcia.