Estos son los festivales que aún puedes disfrutar en julio en la Región de Murcia

La Región de Murcia encara la segunda mitad de julio con una intensa programación de festivales que convertirá distintos municipios en escenarios abiertos a la música, el folklore, el flamenco, el teatro y las propuestas culturales al aire libre. Tras el primer tramo del mes, la agenda festivalera continúa con citas consolidadas en San Javier, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco, La Unión, Mazarrón, Los Alcázares, Abanilla y Águilas.

Jazz San Javier

Uno de los nombres propios del verano regional sigue siendo el Festival Internacional de Jazz de San Javier, que mantiene durante julio una programación repartida entre el Auditorio Municipal Parque Almansa y otros espacios del municipio, como Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor. La edición reúne a figuras de prestigio internacional como Pat Metheny, Richard Bona, Dave Weckl y Carles Benavent, reforzando el peso de San Javier como uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes del jazz en la Región.

Folklore del Mediterráneo

La ciudad de Murcia tomará el relevo cultural con el Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo, que celebrará su 58.ª edición del 14 al 17 de julio. La Plaza Belluga será uno de los principales escenarios de una programación que reunirá a formaciones como Yongin Folk Arts Group, de Corea del Sur; Association Folk Karagouna, de Grecia; Abriendo Surcos, de Argentina; y la Asociación Cultural Tajaraste, de Tenerife, junto a grupos de Andalucía y la Región de Murcia. El programa se completará con exposiciones, visitas guiadas y actividades dedicadas al patrimonio etnográfico.

Festival en Escalera

También en el interior, Abanilla cerrará el sábado 18 de julio su Festival en Escalera, una propuesta gratuita que este año ha incluido música sinfónica, habaneras y un musical basado en los grandes éxitos de ABBA. La última velada se celebrará en el entorno del Sagrado Corazón de Jesús, donde María Esteban rendirá homenaje a Frank Sinatra con un concierto de jazz.

La Mar de Músicas

La artista Sílvia Pérez Cruz, el pasado mes de abril en Barcelona. / L. O.

Cartagena volverá a mirar al mundo con una nueva edición de La Mar de Músicas, que se celebrará del 17 al 25 de julio y tendrá a Ecuador como país invitado. El festival reunirá a figuras como Oumou Sangaré, Silvia Pérez Cruz, Lila Downs, Rodrigo Cuevas y Rubén Blades, junto a una amplia representación de artistas ecuatorianos. La programación volverá a ir más allá de los conciertos, con propuestas de cine, arte y literatura vinculadas al país protagonista de esta edición.

Cante de las Minas y Cante Flamenco

La artista Sara Baras en el Cante de las Minas este sábado. / L. O.

El flamenco tendrá dos grandes paradas en el calendario. En Lo Ferro, Torre Pacheco, el Festival Internacional de Cante Flamenco celebrará su 46.ª edición del 18 al 26 de julio, con recitales, baile y el tradicional concurso de cante. Su programación contará con artistas como Dorantes, Antonio Reyes, Paco Cepero, El Pele, Jesús Méndez y El Yiyo. A finales de mes, La Unión abrirá el Festival Internacional del Cante de las Minas, que celebrará su 65.ª edición del 29 de julio al 8 de agosto y reunirá, entre otros, a Arcángel, Paula Comitre, La Moneta, La Piñona, Yerai Cortés e Israel Fernández, además del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

Fan Futura Fest y Águilas Jazz Festival

La costa también concentrará varias citas destacadas. Los Alcázares acogerá los días 24 y 25 de julio el Fan Futura Fest, una de las propuestas más orientadas al público joven y a las nuevas tendencias musicales, con nombres como Mvrk, D. Valentino, Barry B, Ralphie Choo, Walls, Depresión Sonora y Soge Culebra. En Águilas, el VI Águilas Jazz Festival arrancará el 25 de julio con Zoot Suiters, continuará el 31 de julio con Josemi Carmona, Javier Colina y Bandolero y concluirá el 7 de agosto con Sara Oschlag, en la Plaza Antonio Cortijos.

Mares de Papel

Mazarrón, por su parte, mantendrá durante todo el verano el ciclo Mares de Papel, que se prolongará hasta el 29 de agosto con conciertos, tributos, musicales y espectáculos en el Espacio Escénico del Complejo Deportivo. Entre las próximas citas destacan Diana Navarro, Brothers in Band, Goyo Jiménez, Duncan Dhu, Revólver, Los Morancos y Orquesta Mondragón, además del regreso de Mazarock el 31 de julio con una noche dedicada al rock en el Puerto de Mazarrón.

Festival de Teatro Música y Danza

Luz Casal / L. O.

El cierre de julio abrirá además otra de las grandes citas escénicas del verano: el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, que celebrará su 56.ª edición del 30 de julio al 23 de agosto. La programación reunirá teatro, música y danza en distintos espacios del municipio, con propuestas como Blaubeeren, dirigida por Sergio Peris Mencheta; Hamlet, de la compañía peruana La Plaza; Calentamiento, de Rocío Molina; Fedra, en los infiernos, con Lydia Bosch; y el concierto de clausura de Luz Casal. Además, el festival incluirá espectáculos en Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor, junto a un ciclo de cine de verano.