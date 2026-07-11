La semana pasada se cumplía un lustro desde que la todopoderosa Rafaella Carrá falleciese. Estaba convencida de querer homenajear a la italiana plasmando negro sobre blanco mi respeto y admiración por la italiana. Pero necesitaba algo más sólido, más potente que cualquier idea. Y lo tuve claro: para honrar a esta mujer necesitaba tener cerca a un máximo exponente de la artista, alguien al que –sin que me tiemble la voz– considero ídolo musical e icono intelectual, porque eso es Aarön Sáez, un referente cultural que desde hace años mantiene encendida en mí la llama de la admiración absoluta. Su respuesta, como era de esperar, concisa y preciosa: «Hubo un mundo en el que ser libre, explosiva, no callarse, sonreír con determinación y salir a la pista a bailar, era una posición política y vital, y cada vez que veo a Raffaella siento que merece la pena seguir creando por recuperar ese mundo».

El enfant terrible que comenzó su carrera artística como cantautor; poco o nada tiene que demostrar a una industria que lo ha situado en la cima del éxito, sus eclécticas, divertidas y complicadísimas formaciones así han sentenciado esos transgresores delitos: Varry Brava, Piyama, Dúo Orquesta Regalizes, Carey y, ahora, Bicicleta.

El nuevo miembro de mi banda se atreve con todo porque todo lo hace bien. Y cuando digo bien, digo sublime. El respeto que profesa al público y las continuas ganas de que el respetable lo pase fetén se han manifestado en forma de canción de autor, copla, hip hop, cuplé, pop, rock, disco o mestizaje, interpretados desde una perspectiva optimista y sin prejuicios.

Bicicleta es la formación con la que actualmente está girando, siete músicos sobre el escenario que defienden e interpretan una colección de canciones muy deseables.

«Bicicleta viene a cubrir un poco esa querencia de siempre por el pop-rock de banda, en el que puedo investigar, sonar contundente, tocar algo de jazz, hacer intros larguísimas y no mirar a nadie, me siento muy libre, creciendo como productor y arreglista y dejando que mis ideas salgan a jugar sin pensar en nada más, eso a veces es complicado con proyectos que llevan más años, que compartes con más gente, y que tiene alrededor más andamiaje estructural, agencias, editoriales... Me da cierto pudor decirte eso de ‘tienes que vernos para saberlo’, pero así es».

-La literatura siempre estuvo ligada a la composición musical, pero en tu caso, va más allá.

«Es como una necesidad imperiosa la de escribir y eso me parece brutalmente precioso. Creo que lo necesito de una manera similar a la música. Compongo porque de algún modo es mi manera de estar en el mundo, debe existir una explicación estética del universo, y tal vez creamos para acercarnos a ella. Escribí Videoclub para La Fea Burguesía, Solo para fans para Penguin Random, y ahora estoy por fin metido en otra historia porque lo necesito, y cuando lo proyectas llega, así que seguramente para primavera-verano del año que viene tenga novedades. Escribir, componer, tocar, todo anda dentro de una misma necesidad un poco inclasificable, pero muy real. Terminas escribiendo muchas veces robando a tu alrededor, por más que uno intente crear mundos de fantasía, la codificación con la que vemos el mundo es nuestra realidad y nuestra cercanía con las cosas. Disfruto mucho creando en la playa, vivo entre las de Orihuela y Murcia y desde 2020 es mi lugar tranquilo, al que vuelvo entre gira y gira, entre grabación y viaje, y creo que siempre se cuela en mis proyectos».

Los iconos musicales han utilizado la moda como una extensión de su arte, desafiando estereotipos y dictando tendencias, rompen normas de género y convierten sus conciertos en experiencias de estilo inmersivas y, por si no lo he dicho suficientes veces en mi homenaje hacia él, vuelvo a repetir que Äaron es icono también en moda.

«Mi diseñadora favorita siempre ha sido mi madre, llevo comprando ropa con ella desde que nací, es la persona que mejor me entiende, que más arriesga, que más viva y lúcida ha sido siempre con las tendencias, y a quien voy una y otra vez en busca de ayuda e ideas. De hecho, estamos trabajando juntos (el poco tiempo que me queda) para mostrar sus diseños desde mi web: bufalabala.com, que es un entorno para crear arte, moda, música y textos, que voy poco a poco llenando de ideas y que también me hace sentir muy orgulloso»

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El nuevo miembro de mi banda se refleja en virtuosos e insuperables músicos: en Prince, en Charly García, en la capacidad intelectual y cultural de Santiago Auserón. Tal vez sean sus referentes gigantes, pero el nuestro, el de esta banda, es él, es Äron.