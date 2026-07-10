Nicky Jam, auténtico, vulnerable y más versátil que nunca, actúa hoy en Murcia

Nicky Jam -Nick Rivera Caminero (República Dominicana, 1980)- es uno de los mayores representantes de la música urbana internacional tras toda una vida dedicada a ello, pero ese nombre artístico no es el único por el que se conoce a este cantante y compositor dominicano de reggaeton.

Desde hace mucho tiempo sus seguidores más fieles y mucha gente relacionada con la industria de este género le apodan cariñosamente El Riquitillo. Llegó a lo más alto de su carrera con éxitos como Yo no soy tu marido, Me voy pal party, Fiel a tu piel y La combi completa, aunque su último éxito vino de la mano del productor argentino Bizarrap, que le llevó al número uno de lo más escuchado en Spotify y YouTube durante semanas.

Considerado uno de los padres del reguetón, empezó su camino junto a Daddy Yankee, y desde entonces ha colaborado con Shakira, Wisin, Steve Aoki, J Balvin, Romeo Santos, Myke Towers, Jhay Cortez... A lo largo de su carrera se ha hecho con varios Premios Grammy Latinos y Latin American Music Awards.

De padre puertorriqueño y madre dominicana, con solo 14 años lanzó su primer EP, ...Distinto a los demás. Su carrera dio un salto decisivo en los noventa al formar el dúo Los Cangris junto a Daddy Yankee. Ambos han conseguido que sus canciones de rap y reggae en español ocupen las primeras posiciones de las listas de ventas de artistas latinoamericanos.

En otras ocasiones, Nicky ha colaborado con artistas como Polaco, Don Chezina o Lito. Tras la disolución de Los Cangris, decidió reinventarse trasladándose a Medellín, donde inició un proceso de recuperación artística que marcaría un antes y un después.

El regreso definitivo llegó en 2015 con El perdón, junto a Enrique Iglesias, un éxito global que lideró listas en Europa y América y le valió el Grammy Latino a Mejor Interpretación Urbana. Desde entonces, ha encadenado éxitos, superado los miles de millones de reproducciones, recibido el reconocimiento de Billboard con su ingreso en el Salón de la Fama y consolidado una carrera que lo sitúa como una de las grandes estrellas del panorama musical actual.

En el último año, Nicky Jam ha dado un paso relevante al cambiar de discográfica, una decisión que le otorga mayor control creativo. El artista ha dejado claro que su intención es seguir activo, pero en sus propios términos, sin la presión de competir en cada lanzamiento por el impacto inmediato. España sigue siendo, además, uno de sus territorios más fiables. Su historial en nuestro país —con El perdón como uno de sus grandes hitos, y Hiekka, con Beéle, como su último número uno, el pasado septiembre— refuerzan ese vínculo.

Aunque la esencia de Nicky sigue presente, en Bohemio, su último disco, expande su sonido: cumbia, la salsa y la electrónica sin perder su raíz urbana. También juega con ritmos caribeños y elementos de dancehall .

El álbum cuenta con la participación de artistas como Ryan Castro, Beéle, Chris Lebrón y Baby Ranks. Cada invitado suma un tono diferente y ayuda a ampliar el universo del disco. Sin embargo, la voz principal siempre es la de Nicky Jam. Su presencia domina cada tema y sostiene la coherencia del proyecto. Combina experiencia, sensibilidad y una energía renovada: él en su máxima expresión. Auténtico, vulnerable y más versátil que nunca.