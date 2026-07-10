El Kanka, ante todo mucha calma: el cantante visita Murcia para actuar en el Mamba Garden

Tras más de quince años de trayectoria, El Kanka se ha consolidado como una de las voces más personales y reconocibles de la música española. Llega a Las Noches del Malecón con La Calma, su séptimo álbum, que celebra la serenidad y la vida cotidiana fusionando las raíces del sur de España con los ritmos y la calidez de Latinoamérica. Combina rumba, son, chacarera y pop con naturalidad desarmante, lo que unido a su ingenio, sensibilidad y optimismo, ha conquistado a miles de seguidores en España y Latinoamérica. En sus letras, el humor y la reflexión se entrelazan para convertir lo simple en algo humano.

El cantautor malagueño ha hecho de la alegría, la ironía y la ternura su sello personal. Con La calma mantiene su esencia mientras abre la puerta a un directo renovado donde convivirán las nuevas composiciones con los temas más celebrados de su carrera, en una puesta en escena pensada para compartir.

En esta nueva gira el malagueño invita a disfrutar de la música sin artificios y de esos pequeños momentos cotidianos que siempre han inspirado sus canciones.