Jazz caló y country con un enfoque moderno, esta noche en el Jazz San Javier

Antonio Serrano está considerado como uno de los mayores armonicistas de todos los tiempos. Ganador de varios premios nacionales e internacionales, entre ellos un Grammy Latino, su mayor contribución a la música española ha sido introducir la armónica en el flamenco, consolidando esta innovación al formar parte del grupo de Paco de Lucía entre 2004 y 2014. Ha sido reconocido con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025, y también con el de Jazz San Javier 2024.

A lo largo de su ya dilatada trayectoria ha estado involucrado tanto en proyectos jazzísticos como de blues, flamenco e incluso música clásica. Ahora vuelve a Jazz San Javier, que es como tocar en casa, con el acompañamiento de Kaele Jiménez, uno de los pianistas más prometedores de la escena flamenca y jazzística actual. Juntos acaban de lanzar el disco Jazz Caló.

Inspirado por los grandes dúos de flamenco jazz como Paco de Lucía & John McLaughlin, Tomatito & Michel Camilo o Chano Domínguez & Javier Colina, Antonio Serrano pone todo su conocimiento y experiencia en el género para presentar, junto al joven talento Kaele Jiménez, un dúo que desprende frescura, emoción y virtuosismo alrededor de una música que reúne la majestuosidad del flamenco con la libertad y la creatividad del jazz.

Que Jazz Caló es un disco mestizo lo proclama ya desde el mismo título. Como es sabido, ‘caló’ alude al idioma del pueblo gitano y a su cultura. Incluye tres temas originales y ocho versiones, que abarcan desde clásicos del jazz (Giant Steps de John Coltrane, Take the A Train de Billy Strayhorn / Duke Ellington) hasta canciones populares españolas (La Tarara) pasando por creaciones de Paco de Lucia (Río Ancho) o Chano Domínguez (Alma de mujer).

En esta propuesta, Antonio Serrano y Kaele Jiménez se acompañan de destacados veteranos del jazz flamenco español, como el contrabajista Javier Colina, el bajista Carles Benavent o los percusionistas Israel Suárez ‘Piraña’ y Tino di Geraldo, que además lo ha producido.

Kaele Jiménez es un pianista gitano de un pueblo de Valladolid que ha escuchado el mismo flamenco que cualquiera de su generación, pero lo que le gusta es el jazz. Antonio Serrano es el armonicista que llegó al último grupo de Paco de Lucía con un instrumento inusual en el flamenco, y se codeó con los grandes nombres de la ópera. Luego se cansó de eso, buscó su camino en el jazz, y cuando le llamó Paco de Lucía pues... ya saben ustedes. Acompañados por el prestigioso baterista Marc Miralta y Josué ‘Ronkio’ al bajo, ofrecerán un concierto pleno de energía, sabiduría musical, alegría y virtuosismo que ningún buen aficionado al jazz debería perderse.

The War and Treaty

La música de The War and Treaty es una mezcla de gospel y country en la que aparecen también influencias soul, rock, bluegrass, folk y pop.

Este dúo estadounidense lo componen Tanya Trotter y Michael Trotter Jr. Se conocieron en 2010; ella había sido una jovencísima actriz y cantante de R&B que llegó a actuar junto a Lauryn Hill y Whoopi Goldberg, pero cuya carrera no acababa de cuajar; él, un veterano del ejército estadounidense, herido en la guerra de Irak, donde descubrió su talento para la composición mientras tocaba un piano abandonado en un palacio de Saddam Hussein, y que a su regreso padeció estrés postraumático, por lo que continuó cantando y tocando el piano como terapia para procesar sus sentimientos.

The War And Treaty / Jazz San Javier

Se casaron y, en 2014, crearon The War and Treaty, transformando sus vivencias y sus traumas en canciones sanadoras e inspiradoras, desbordantes de emoción y que buscan la redención y la conexión entre personas; celebraciones de la vida llenas de amor y esperanza.

Desde entonces han publicado 5 discos, han actuado dos veces en la Casa Blanca, han sido nominados y galardonados multitud de ocasiones y han cautivado por todo el mundo con sus arrolladores conciertos, y también teloneando a artistas como Rolling Stones, Zach Bryan, Al Green, John Legend, Lauren Daigle, Van Morrison...

En 2023, se convirtieron en el primer dúo negro en ser nominado por la Country Music Association para Duo Of The Year. Y además fue el primero en ganarlo. También han sido el primer dúo negro en ser nominado al Academy Of Country Music Award en la categoría de Duo Of The Year.

Elogiados por su energía en el escenario, la propuesta artística de The War and Treaty, que presentarán su último disco, Plus One, no solo se basa en la calidad musical, sino también en un mensaje de unidad y sanación a través de la música. Su estilo, lleno de intensidad y sentimiento, ha sido comparado con grandes exponentes del soul y el gospel, evocando la fuerza de artistas como Otis Redding, Aretha Franklin y Ray Charles, pero con un enfoque moderno que trasciende géneros y fronteras.