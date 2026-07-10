Los claroscuros de la conquista de América llegan a Cartagena

A principios de los años 80, el artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, una de las voces más influyentes de la cultura latinoamericana del siglo XX, produjo un ambicioso conjunto de litografías y aguafuertes para ilustrar la historia de la conquista de América, un proyecto que este jueves llega a Cartagena de la mano del festival La Mar de Músicas.

«El proyecto se orquestó con motivo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América», explica a EFE el comisario de la muestra, Nacho Ruiz, de la galería T20.

Guayasamín (Quito, 1919-1999) recibió el encargo de ilustrar la célebre obra del humanista Pedro Mártir de Anglería De Novo Orbe Decades Octo, publicada en latín en el siglo XVI y considerada uno de los primeros relatos sobre el descubrimiento y la conquista de América.

Pero el artista, con un hondo compromiso con los pueblos indígenas y con los derechos humanos en general, transformó ese encargo y creó una serie de 57 piezas (17 litografías y 40 aguafuertes) en las que volcó todo su universo creativo para mostrar su propia interpretación de la historia de la conquista. Se imprimieron 350 grabados de esta serie que se repartieron entre el cuerpo diplomático en 1992 y que, con los años, se han ido dispersando por colecciones privadas, galerías y subastas, por lo que reunir una serie completa en una misma exposición, ha subrayado Ruiz, es una auténtica rareza y supone una oportunidad única de ver el proyecto en su conjunto.

La muestra, que se expone desde hoy hasta finales de septiembre de manera gratuita en la sala Domus del Pórtico de Cartagena, muestra un mundo de contrastes: «Guayasamín tenía una concepción muy crítica de la conquista, pero supo plasmar en sus grabados también la parte positiva: el urbanismo de Europa, la belleza de una guitarra, los nuevos animales que llegaron al continente como el caballo o el toro», explica el comisario.

Otros de los grabados reflejan la imposición del catolicismo, el asedio de los soldados, o las torturas de la inquisición, episodios más oscuros de esa etapa.

El mundo de los conquistadores está ilustrado en blanco y negro, mientras que el de los nativos despliega todo el colorido y la fuerza visual del artista.

Coetáneo de Picasso, a quien conoció personalmente, ambos pintores se reconocen en sus estilo, en la expresividad y la fuerza de sus personajes. El comisario subraya ese paralelismo entre ambos autores y su trascendencia en la historia del arte: «Si el arte en España es Picasso, en Ecuador es Guayasamín», asegura.

El maestro ecuatoriano estuvo además muy vinculado a España, donde alcanzó gran reconocimiento. De hecho, la obra expuesta en España más visitada, defiende Ruiz, no es El Guernica o Las Meninas, sino un monumental mural de Guayasamín que se encuentra en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y que ven cada día decenas de miles de personas.

Para el cónsul de Ecuador en la Región de Murcia, César Mantilla, «hablar de Ecuador es hablar de Guayasamín», por lo que su figura no podía faltar este año en La Mar de Músicas, que tiene al país andino como invitado, y que pondrá en escena a una decena de grupos musicales del país, además de ofrecer una amplia programación de cine, literatura, gastronomía y arte ecuatorianas.

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Una programación que, según el cónsul, es el mayor despliegue que se ha hecho de la cultura ecuatoriana en España y probablemente en toda Europa.