Burning, una música canalla, castiza y chulesca en Cartagena

No existe una formación en nuestro rock con la longevidad de Burning, que han cumplido 50 años y son una auténtica leyenda del rock español.

Sin llenar estadios ni desorbitadas ventas de discos, ha influido a todas las generaciones posteriores dedicadas al rock and roll en castellano. Han escrito la historia del rock español con mayúsculas, facturando himnos, haciendo gala de una música canalla, castiza, chulesca y nostálgica.

Modelados a imagen y semejanza de los Rolling Stones, Burning aplicaron el abecé rocanrolero de raíces stonianas al imaginario callejero madrileño. Pioneros de ese rock urbano transitado por tantos grupos, llegan a nuestros días convertidos en supervivientes.

Aunque sin tres de sus integrantes originales, siempre se han mantenido fieles al rock, sin atender a modas y con épocas de altibajos que les ha llevado desde los grandes escenarios a ser olvidados por los medios y la industria, tocando en pequeños garitos.

El grupo de La Elipa, autor de ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, celebró su 40ª aniversario con un disco en directo que contó como invitados con Luz Casal, Bunbury, Josele Santiago (Enemigos) y Carlos Tarque. Desde su primer single I'm Burning (1974), la banda ha publicado una veintena de discos.

La locomotora del grupo continúa y no se detiene. En su 50 cumpleaños, tocando todos sus clásicos, nos llevan de vuelta al mejor rock, con la misión sagrada de salvar esta maravillosa música. Johnny Cifuentes no cree en nostalgias, solo tiene clara una cosa: el pasado es inamovible, el futuro es incierto, hay que comerse el presente a bocados. 50 años de rock, y Burning siguen a todo gas.