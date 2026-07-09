Frédéric Volkringer, fotógrafo: "Yo no estoy aquí para dar soluciones, tampoco las tengo"

Frédéric Volkringer, fotógrafo nacido en el distrito 15 de París, llegó hace más de 30 años a Murcia con ganas de un cambio de vida y por amor. Presenta el 10 de julio su nueva obra, Nais Club, en el Espacio Pérez Siquier del renovado Museo de Arte de Almería Espacio 2. La exposición busca que el espectador reflexione sobre el mundo de los bares de alterne (o night clubs, de ahí el juego de palabras), especialmente después del impacto de la covid que dejó a muchos de estos locales en la ruina.

¿De qué trata su nueva obra, Nais Club?

Es un juego de palabras, es una palabra en inglés, ‘club bonito’ (‘nice club’). Es un poco un toque de humor, que para mí es siempre importante tener un toque de humor. Y se trata los ‘night clubs’, bares de alterne, que están ya en pérdida de negocio, son casi una ruina. Después de la covid y de la tecnología para Internet, todas estas pequeñas empresas familiares se van al traste. Son edificios de una arquitectura del siglo pasado. Hay ruinas totalmente que ya son vestigios de una época.

¿Qué podremos observar en las fotografías?

Solamente edificios, no me meto en el club. Es solamente la imagen exterior de día, porque normalmente estos clubs funcionan de noche con neones y todo eso. Hago la fotografía de día, a pleno sol, como son en realidad, que pierde todo su lado de glamour. Tiene otra realidad, una imagen diferente. Como este mundo está un poco olvidado y no queremos saber nada de él porque es un poco problemático, me gusta mucho este lado, como en tierra de nadie. No es como en otros países, donde todo este mundo está bien organizado y estructurado. En España no lo está.

¿Cómo nace este proyecto?

Ah, un poco por casualidad. Bueno, tenía otro proyecto antes de este, que va un poco en la misma línea, que era Desahucio iconográfico, sobre la publicidad que se va perdiendo. Buscando sobre ese tema encontré el de los clubes nocturnos. También había leído un artículo que era muy interesante y que decía que había una concentración de clubes de noche y de bares de alterne alucinante. Me daba curiosidad y poco a poco he formado una historia.

Antes de la fotografía se dedicaba a realizar las mezclas de colores para tejidos de lujo. ¿Cree que alguna parte de esa experiencia se refleja en su fotografía?

Supongo, porque tengo esa formación y el ojo está ahí. Es un aprendizaje y el trabajo de laboratorio ahí está, ya sea de colores en tejidos, de colores en fotografía o colores en blanco y negro.

En su obra anterior, Manga Plage, habla de la belleza de La Manga y la contradicción que hay entre el urbanismo y la naturaleza. ¿Cómo se puede disfrutar de un lugar que ha cambiado la naturaleza por edificios de diez plantas?

Esa es la pregunta. Ese es un poco el trabajo. Yo no estoy aquí para encontrar soluciones. Es un poco la misma historia con Nais Club. Lo enseño y vuelvo a mi ‘no man’s land’ (tierra de nadie). Hay un conflicto, hay contradicciones, como todo ser humano tiene sus conflictos. Entonces tienes que provocar una reflexión. Yo no estoy aquí para dar soluciones, ni muchísimo menos, tampoco las tengo. En las fotos que hago siempre hay una parte de sorpresa para mí. Es increíble, es fantástico, es un poco surrealista y un poco extraño. Y eso es lo que me atrae a hacer las fotos, las series.

Algunas de sus obras están completamente dedicadas a paisajes o edificios, mientras que otras, como Álbum de familia en el barrio del Carmen, sí que se enfocan en las personas como protagonistas. ¿Cuál de estos dos tipos de fotografías es más difícil para usted de capturar?

La gente se mueve, es complicado. Los edificios no se mueven, a veces sí que caen. Pero es igual de complicado uno como el otro. El tema del barrio del Carmen era una beca del Ayuntamiento de Murcia en el momento de la covid. La última foto la hice el día antes de cerrar por el confinamiento. Es un momento muy definido y también una decepción. El barrio del Carmen tiene un punto común, son pequeños negocios tradicionales que no sabían que iba a pasar después de la pandemia. Es una vida muy de barrio, muy humana. Ha pasado lo mismo con Nais Club. ¿Qué va a pasar con los bares de alterne y clubes de noche si se cierra con la covid? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cómo se van a adaptar?

¿Cuál es su relación con la ciudad de Almería o la provincia?

En Almería ciudad es mi primera exposición. Expuse al final del año pasado en Ulula del Río, que está en la provincia de Almería, con la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino. Fue superbonito, justamente con Magna Plage. Me ha gustado muchísimo, se ha quedado más tiempo colgado de lo previsto. Y la gente es muy amable. Tienen una sala dedicada a la fotografía y siempre es un lujo.

¿Puede resumir Nais Club en una sola frase?

Vuelvo a lo mismo: tierra de nadie. Un poco es eso, ‘no man’s land’. ‘Tierra de nadie’ me gusta más, es más español, el lado inglés no me gusta tanto.

¿Qué le gustaría que se quede en la mente del espectador después de ver la exposición?

Que se quede con una reflexión sobre el tema de la cultura española y del mundo de los bares de noche. Que provoque una reflexión, eso es lo más importante, que se haga preguntas.