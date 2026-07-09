El San Javier Fest lleva el teatro a las calles y plazas

Las plazas y calles de San Javier se convertirán, a partir del 31 de julio, en escenarios al aire libre con la LVI edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza del municipio.

El certamen trasciende los límites del Auditorio Parque Almansa para salir al encuentro del público con un programa paralelo de artes escénicas compuesto por cuatro propuestas gratuitas para todos los públicos.

Circo contemporáneo, danza, teatro físico, música, luz, movimiento y espectáculos itinerantes conforman una programación que transformará distintos espacios del municipio en escenarios abiertos, al tiempo que refuerza la apuesta del festival por los nuevos lenguajes escénicos, la creación joven y la cultura compartida en el espacio público.

El espectáculo nocturno ‘Elipsion’. | SAN JAVIER FEST

Para David Martínez, director del festival, esta programación «amplía el espíritu del festival y lo acerca a públicos muy distintos».

«Hay espectadores que entran al festival por una gran función en el Auditorio y otros que lo descubren en la calle», subraya.

Cuatro espectáculos

La primera cita será el 31 de julio en la Plaza de España de San Javier, donde la compañía murciana UpArte presentará Sísifos, una pieza de circo contemporáneo inspirada en el mito de Sísifo y en la lectura que hizo Albert Camus de este personaje.

El ciclo continuará el 10 de agosto, también en la Plaza de España, con Winter Speaks, de Sebastián Paladines y Arena Teatro y Danza.

El 15 de agosto, la programación se trasladará a Santiago de la Ribera con Elipsión, de El Carromato Teatro de Calle.

La última propuesta llegará el 19 de agosto al Puerto Tomás Maestre, en La Manga del Mar Menor, con Instants, de Non Sin Tri Circo.

Con esta apuesta, San Javier Fest reafirma su vocación de ser un festival abierto, diverso y conectado con el territorio. Un encuentro escénico que se vive tanto desde el patio de butacas como bajo el cielo, donde una plaza, un puerto o un paseo junto al mar pueden convertirse, por una noche, en un escenario.