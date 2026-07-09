Literatura
Pérez-Reverte publicará en octubre su próxima novela
Alfaguara ha anunciado la publicación de ‘La hipótesis más peligrosa’, una historia de aventura e iniciación sobre el Mediterráneo
El escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte publicará el próximo 20 de octubre su nueva novela, La hipótesis más peligrosa (Alfaguara), una historia de aventura e iniciación sobre el Mediterráneo como memoria viva de la Historia: un mar donde todavía resuena el eco de batallas, exilios, piratas, imperios desaparecidos, leyendas, dioses antiguos, libros clásicos y derrotas humanas, tal y como ha anunciado este miércoles la editorial.
El libro narra la historia de Cal Gadea, un chico de dieciséis años criado por sus abuelos y fascinado por los videojuegos, que encuentra al hombre al que lleva tiempo buscando: Asier Lerrant, el padre que nunca conoció. Gadea localiza a Lerrant en un puerto del Mediterráneo siguiendo unas vagas pistas y una fotografía antigua, movido por una pregunta que lo atormenta desde niño: por qué ese hombre abandonó a su madre y lo dejó también a él fuera de su historia.
La trama continúa a bordo de un velero en el que se trafica con arte robado. Allí, padre e hijo emprenderán un viaje en el que la búsqueda íntima de Cal se cruza con un enigma histórico y una trama de carácter policíaco. Lerrant, hombre hermético, áspero y difícil de descifrar, enseñará al chico a navegar, a anticiparse al peligro y a comprender que, en un barco como en la vida, ciertas reglas son una forma de supervivencia.
La obra de Arturo Pérez-Reverte ha sido traducida a más de cuarenta idiomas, ha vendido veintisiete millones de ejemplares en todo el mundo. Las últimas novelas publicadas por el autor, Misión en París (de la serie del capitán Alatriste), La isla de la Mujer Dormida y El problema final, han vuelto a ser un éxito de ventas y crítica.
Su novela Línea de fuego fue galardonada con el Premio de la Crítica 2020. Además, en mayo de este año ha publicado Enviado especial. Una biografía de guerra, que reúne sus crónicas como reportero en primera línea de los conflictos más duros del último tercio del siglo xx.
Hasta la fecha, siete de sus obras se han adaptado al cine o la televisión y próximamente se estrenará la miniserie de Netflix El problema final, adaptación de la novela del mismo título, protagonizada por José Coronado, María Valverde, Maribel Verdú y Martiño Rivas, entre otros reconocidos intérpretes.
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