Julio García Luján: memoria, aula y caminos

Si este cronista cierra los ojos, le resulta fácil verse deambulando por aquel hortus universitario de la Universidad de Murcia acompañado por un joven o tomando apuntes con avidez en el pupitre de al lado. Eran los años de la Transición, tiempos bizarros y esperanzados a un tiempo, cuando aún creíamos que el futuro sería indudablemente mejor. Y él era Julio García Luján, el protagonista de esta semblanza.

Aquel estudiante había llegado desde Fuentealbilla tras un itinerario académico brillante: saltó cursos, superó reválidas y eligió Murcia cuando España aún no conocía el mapa autonómico que hoy damos por hecho. Mientras otros niños ahorraban para juguetes, él compraba libros de Geografía e Historia. Conserva todavía uno de tapas verdes, adquirido con sus primeros ahorros, como quien guarda una brújula primitiva que nunca dejó de señalarle el norte.

La historia no fue para él una pasión pasajera. En la Facultad de Letras, entre clases abarrotadas donde aún se fumaba y pizarras cubiertas de esquemas trazados con tizas de colores, fue formándose no solo como historiador, sino como ciudadano. Vivió las manifestaciones, las carreras ante los grises, los gases lacrimógenos rodeando el viejo campus universitario y el miedo. Vivió también el 23-F, aquella noche interminable en la que la joven democracia pareció tambalearse, mientras los tanques salían a la calle en algunas regiones militares. Y lo hizo estudiando Historia Constitucional, mientras se preguntaba para qué podría valer saber los detalles de todas nuestras constituciones históricas si aquello pudo desaparecer esa misma noche.

Pertenece Julio a esa generación que no solo estudió la Historia, sino que la atravesó. Por eso, cuando años después entró en un aula como profesor, lo hizo con la conciencia de que enseñar no era repetir fechas, sino ofrecer herramientas para entender el presente..Tras el servicio aprobar las oposiciones encadenó destinos como interino en Moratalla, Jumilla, Fortuna, Abarán… hasta establecerse finalmente en Molina de Segura, donde ejerció durante más de tres décadas como profesor de Historia hasta su jubilación.

En ese largo recorrido docente fue testigo de una transformación radical del sistema educativo: desde aulas sin apenas recursos, proyectores de diapositivas compartidos y libros de texto sin actividades, hasta la llegada de las nuevas tecnologías, los cambios metodológicos y las sucesivas reformas educativas. Pero también vio cambiar a los alumnos, sus formas de relacionarse con el pasado y de interrogarlo.

Nunca concibió la historia como un relato neutral o inerte. Para él, enseñar historia implicaba asumir una responsabilidad cívica. De ahí la emoción con la que escucha mi relato sobre mi hija, también historiadora y profesora, que llevó a comienzos de año a sus alumnos a una exhumación de víctimas del franquismo. Porque hay lecciones que no caben en un manual, y memorias que solo se comprenden cuando se choca con ellas.

Jubilado de la docencia, no se ha jubilado de la Historia. Al contrario. Viajar se ha convertido en una prolongación natural de su oficio. Como historiador, no recorre los lugares como mero turista, sino como lector del paisaje. Prepara cada viaje, lee, contextualiza, busca huellas. Ha seguido los pasos de Trajano por la antigua Dacia, ha caminado por Petra, Machu Picchu, Éfeso o Gerasa en Jordania, ha sentido el peso del apartheid en Sudáfrica y la persistencia soviética en Europa del Este. Cada viaje es, para él, una lección viva.

Sabe que viajar es el mejor antídoto contra el racismo, la intolerancia y la ignorancia, y que el dinero invertido en conocer el mundo es una forma de enriquecimiento personal y moral.

Aquel joven que tomaba apuntes junto a mí en la Universidad de Murcia sigue hoy caminando. Solo que ahora lo hace con la serenidad de quien sabe que comprender la Historia sigue siendo una forma de luchar por un mundo más justo.