Jaime Lorente se suma a la lista de galardonados con el ‘Castillete de Oro’ en su 65ª edición

De la fábrica Nacional de Moneda y Timbre al escenario del Cante de las Minas. El actor murciano Jaime Lorente -nacido en el barrio del Carmen- que conquistó al público internacional con su inolvidable papel de Denver en La casa de papel, recibirá el ‘Castillete de Oro’, la máxima distinción institucional del festival, en reconocimiento a una trayectoria que lo ha consolidado como uno de los grandes nombres de la interpretación española y uno de los talentos más internacionales surgidos de la Región de Murcia. El homenaje tendrá lugar durante la 65ª edición del certamen, dedicada este año a la comunidad autónoma.

Una trayectoria de cine

Lorente dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en el teatro, tras terminar sus estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Su salto del escenario a la televisión se produjo en 2016, año en el que participó en la célebre serie de Antena 3 ‘El secreto de Puente Viejo’. Un año más tarde, la vida le cambió por completo gracias al estreno de ‘La casa de papel’, la serie que multiplicó su popularidad. El actor recibió en 2018 el premio de Mejor actor de reparto de televisión en los premios de la Unión de Actores y Actrices.

Posteriormente, en el año 2020, el intérprete murciano encarnó al Cid en la serie homónima donde se cuenta la parte más íntima del histórico caballero.

Lorente también cuenta con una sólida trayectoria a nivel cinematográfico con títulos como ‘Todos lo saben’, ‘La sombra de la ley’, ‘¿A quién te llevarías a una isla desierta?’ o ‘42 segundos’.

Con este reconocimiento, Jaime Lorente se suma a los periodistas Carlos del Amor y Antonio Lucas; la banda Viva Suecia; la bailaora María Pagés; el programa La Revuelta; el senador Francisco Bernabé; el cantaor Arcángel; y Jorge Pardo Cordero, instrumentista flamenco; como galardonados en la edición que se celebrará en La Unión del 29 de julio al 8 de agosto de 2026.