La inauguración del monumento al Capitán Alatriste ya tiene fecha y contará con la presencia de Pérez-Reverte

Cartagena acogerá el próximo viernes 17 de julio el acto oficial de inauguración del monumento dedicado al Capitán Alatriste, el célebre personaje literario de Arturo Pérez-Reverte, con la asistencia del propio periodista y escritor cartagenero, según ha anunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La escultura, que se ubicará en la plaza del Cuartel del Rey, junto a los Jardines de Capitanía General y frente al Arsenal, según han informado desde el Consistorio.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado que esta obra es un homenaje al académico "orgullo de todos los cartageneros", a través de uno de sus personajes más internacionales. Además, la obra sirve como reconocimiento a los legendarios Tercios españoles y a "todos los hombres y mujeres de armas que defendieron el país en el pasado y que continúan haciéndolo en la actualidad, tanto dentro como fuera de las fronteras de España".

"La pieza es obra del escultor Salvador Amaya, sin duda el mejor especialista en escultura histórica, quien ha modelado la figura a partir de un boceto original de Augusto Ferrer-Dalmau, el prestigioso pintor de batallas de proyección internacional", ha recordado Arroyo que ha definido el proyecto como una "creación a seis manos".

El Ayuntamiento prepara un acto sencillo en el que la Armada tendrá una presencia especial por la relación histórica con los Tercios y por su implicación directa en el proyecto. De hecho, el monumento integrará sillares procedentes del Arsenal de Cartagena, cedidos por la Armada, que formarán parte de la base sobre la que se levantará la escultura.

La instalación de esta escultura cierra un proceso que fue presentado oficialmente en octubre del año pasado en la sede de la Real Academia Española donde la alcaldesa Noelia Arroyo estuvo acompañada por el propio Arturo Pérez-Reverte, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau y el escultor Salvador Amaya. En esta cita se dieron a conocer los detalles de una obra de bronce de 2,40 metros de altura que se planteaba como el primer gran monumento público dedicado específicamente a los Tercios de España.

El pasado mes de marzo, la alcaldesa y el escritor cartagenero visitaron juntos el taller de Salvador Amaya en Toledo para seguir de cerca la fase final del modelado. En aquel encuentro, en el que se trabajaba con cerca de 1.000 kilos de barro que más tarde pasarían por el proceso de fundición a bronce, Pérez-Reverte mostró una "felicidad absoluta" al contemplar los detalles de indumentaria, cicatrices y arrugas que dotan de un realismo sobrio a la estatua, llegando a definirla con emoción como "su Alatriste".

La plaza ha sido remodelada para dar protagonismo al monumento y permanecerá diáfana hasta la inauguración y después del acto se completará el espacio.