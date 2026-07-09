La Plaza de Toros de Murcia fue escenario este jueves por la noche del primero de los dos recitales que Alejandro Sanz tenía fijados para el presente mes de julio en la capital de la Región, en el marco de su gira ¿Y ahora qué +?

Ya había gente desde hacía días acampada en la puerta del coso de La Condomina en sillas de playa, bajo un sol abrasador, a fin de conseguir un sitio de categoría para ver en vivo y en directo al autor de ‘Siempre es de noche’.

En las gradas, tanto abanico que eso parecía un tributo a Locomía. Nueve y media de la noche y no se podía respirar. En el escenario, tres interrogantes naranjas sobre fondo negro y un humo que empezaba a brotar del suelo como prefacio de lo que iba a ser. En la pista, cubierta de césped, mucha cerveza en vaso de plástico y mucho selfie.

Ana Lucas

Hace tres décadas, se dice pronto, ya triunfaba este artista, en el mismo escenario, con temas como Mi soledad y yo y La fuerza del corazón, y se da la circunstancia de que muchas de las que entonces eran adolescentes (en una época en la que nadie levantaba el móvil para grabar un concierto, básicamente porque no había móviles) ahora son adultas de más de 40 que asisten no acompañando a sus hijas (que también), sino con sus amigas, porque les sigue gustando el artista.

«¡Murcia! ¡Qué calor ni calor!», bromeó el artista, guitarra en mano y con las gafas puestas, antes de arrancarse con los primeros acordes de la canción que reza eso de «desde cuándo te estaré esperando», uno de los hits de aquel Paraíso Express que lanzó en 2009, y que para esta gira ha elegido como canción con la que abrir fuego, salir al escenario y hacer que se desgañite el respetable, porque todo el mundo se la sabe. Sus incondicionales se preguntaban lo mismo: «Te he buscado en un millón de auroras / y ninguna me enamora, como tú sabes / y me he dado cuenta ahora», sigue el tema.

Con 57 años, 29 grammys en su vitrina y millones de discos vendidos en todo el mundo, el intérprete de ¿Y si fuera ella? tiró de clásicos, porque puede, y porque sabe que a sus fieles les gusta revisitar aquellas historias, aquellas canciones que sonaban en pubs en los que se podía fumar y se era quizás no más feliz, pero sí más joven. «El recuerdo del mal pasado es alegre», enunció Cicerón.

Hay canciones que no se pasan de moda, lamentablemente: hace más de 30 años que Sanz escribió aquel alegato antibelicista que es ‘Por bandera’ («tanto Superman de importación / tanto convenio internacional / le dejó sin juventud / y le dio un fusil y poco más») y la letra es perfectamente aplicable a soldados que no habían nacido entonces y que hoy mueren y matan en Ucrania o en Oriente Medio.

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La cita fue nostalgia de la que se baila, sonrisa que se añora y, básicamente, un buen rato. Y queda otro. Cuando diga ‘hasta pronto’ a Murcia, el tour del intérprete de Amiga mía hará parada el sábado en el capital del Turia (Estadio Ciutat de València), en A Coruña (18 de julio, Coruña Sounds) y en Andalucía, concretamente en Fuengirola (24 de julio, Marenostrum Fuengirola).