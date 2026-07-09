El festival de Jazz San Javier supera los 6.000 asistentes en sus primeras jornadas reafirmando su éxito tras 28 años de historia

El jazz y las orillas del Mar Menor reafirman, año tras año, una sólida relación de casi tres décadas que, en esta 28º edición, ya ha superado los 6.000 asistentes en sus primeras jornadas. Entre el salitre y la brisa del verano, el swing encuentra su lugar y convierte el escenario del Auditorio Parque Almansa en un punto de encuentro para los amantes del jazz, el soul, el blues y las músicas de raíz.

El festival ha reunido ya a artistas de primer nivel internacional como Nicole Zuraitis, ganadora de un premio Grammy; la mítica banda británica The Brand New Heavies; el legendario saxofonista Joe Lovano junto al pianista Antonio Farao; las voces de José James y China Moses; la elegancia de Cyrille Aimée; el virtuosismo de Camille Thurman junto a The Darrell Green Quartet; el potente espectáculo de Take Me To The River All Stars y la esperada actuación de Lizz Wright, cuya inconfundible voz volvió a conquistar al público de San Javier.

El director del festival, David Martínez, ha destacado que "superar los 6.000 espectadores cuando todavía queda buena parte de la programación demuestra el extraordinario momento que vive el festival".

Martínez ha subrayado, además, que "Jazz San Javier ha construido a lo largo de casi tres décadas una identidad propia basada en la calidad artística y en la diversidad de estilos. Esa personalidad hace que cada noche sea diferente y que el público se deje sorprender concierto tras concierto".

"El festival está teniendo una importante repercusión entre la crítica especializada, dentro y fuera de la Región, que vuelve a situarlo entre las grandes referencias del circuito nacional", ha señalado el director.

Actuación de The Brand New Heavies durante las primeras semanas del festival / Pedro Saez

Tras el éxito de las primeras veladas, el festival afronta ahora uno de los fines de semana más esperados de esta edición. El viernes 10 de julio, el Auditorio Parque Almansa recibirá al armonicista Antonio Serrano, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025, que presentará junto al pianista Kaele Jiménez un proyecto donde el jazz y el flamenco dialogan con absoluta naturalidad. La noche culminará con The War and Treaty, el aclamado dúo estadounidense formado por Michael y Tanya Trotter, considerado una de las grandes revelaciones de la música americana gracias a una poderosa combinación de soul, country, góspel y rhythm & blues que ha conquistado escenarios de todo el mundo.

La programación continuará el sábado 11 de julio con Rafa M. Guillén & The Jazz Walkers, acompañados por la cantante y flautista cubana Amy Gaviria, en una propuesta que fusiona jazz, ritmos latinos, funk y flamenco. Como broche a la velada llegará Clarence Bekker Band, junto a la prestigiosa vocalista holandesa Berget Lewis, en un recorrido por algunos de los grandes clásicos del soul y el funk interpretados por dos de las voces más reconocidas del panorama europeo.

"Este fin de semana reúne perfectamente el espíritu del festival", señala David Martínez. "Por un lado, el diálogo entre el jazz y el flamenco de Antonio Serrano; por otro, la fuerza del soul y el góspel de The War and Treaty, y finalmente una gran fiesta del funk y el soul con Clarence Bekker y Berget Lewis. Son cuatro propuestas muy diferentes, pero todas con un altísimo nivel artístico".

Las entradas para los conciertos de este viernes y sábado continúan disponibles a través de la web oficial del festival y de los canales habituales de venta.