Euskoprincess, Salma, Laaza o Xenia, los nombres que encabezan el primer avance de Ciclogénesis 2026 en la Cafetería Cooperativa Ítaca

Aunque la ola de calor aprieta y los termómetros amenazan con rozar los 47º sin ningún tipo de piedad, hay un consuelo a la vista: tras este infierno llega el otoño y, con él, una nueva edición del Ciclogénesis.

En su tercera entrega, el ciclo de conciertos de la Cafetería Cooperativa Ítaca regresará el 17 de septiembre al 19 de diciembre, asentado ya como una de las citas imprescindibles para quienes buscan descubrir la escena musical emergente y los proyectos independientes desde una apuesta por la variedad, paridad y sostenibilidad.

Con una treintena de artistas en cartel, el ciclo anuncia un primer avance encabezado por Euskoprincess, Salma y Laaza. El ambiente íntimo de cada actuación que ofrece Ítaca hace que la cercanía con los artistas se convierta en el sello de identidad de un ciclo que ya tiene las entradas de este primer avance de su entrega de 2026 a la venta.

La mitad de los artistas que conforman el cartel pisará la Región de Murcia por primera vez con motivo de su concierto en Ciclogénesis 2026. Son los casos de la malagueña Salma (concursante de Operación Triunfo en 2023, que acaba de lanzar el EP Mal corte), de la joven cantautora gallega Lina de Sol, de la barcelonesa Laaza con su EP Margarita y del icono de la generación Z Euskoprincess, que llega a Murcia desde Gipuzkoa para convertir la tarima en un club.

Cartel del Ciclogénesis 2026 / Producciones Vistabella

Además de un 50% de debuts, los números de esta edición señalan un 68% de proyectos con presencia de mujeres y un 29% de propuestas murcianas (como es el caso, en esta primera avanzadilla, de Mixtura, el dúo de Juan José Robles y Carolina Toledo que recoge el repertorio tradicional sefardí para traerlo al presente). De esta manera, Ciclogénesis se refuerza en los pilares de equidad y representación que viene defendiendo desde su estreno en 2024.

Cortará la cinta inaugural la rapera y poeta madrileña Celia Bsoul con una propuesta experimental que huye de las etiquetas. Carlota Flâneur presentará su segundo largo, What my body wants, mientras que la onírica y hechizante Laura Katze hará lo propio con su único trabajo editado, el misterioso EP de 5 canciones Un año dormida. Desde Valencia llegará Xenia con su canción de autor oscura y experimental, que sonará el mismo fin de semana que el bedroom pop de From, el proyecto de Fernando Romero.

El espacio recibirá también a Syd dePalma (sobrenombre que el productor, compositor e intérprete Milton Castellar utiliza para jugar con el post-punk, el shoegaze y hasta las cadencias andaluzas) y a Amaia Miranda con su inseparable guitarra, instrumento que emplea como una forma de expresión, como un lenguaje propio a través del cual experimentar y atrapar al oyente. Tras pasar por escenarios de la talla del Primavera Sound, Restinga presentará en el local de la calle Mariano Vergara su largo debut de 2025 Free baby y, además, de la mano del programa AIEnRUTa llegarán los cántabros Casapalama para reivindicar el folclore íbero.

En total, catorce nombres que sirven para abrir boca hasta que, más adelante, se desvele el resto del cartel. La identidad gráfica de la edición, en esta ocasión, es obra de Álvaro Fernández (‘Unbuentipo’), diseñador y director creativo cuyo trabajo se entrelaza también con la cultura y la industria musical.