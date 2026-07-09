Óbito
¿De qué ha muerto Bonnie Tyler? La causa del fallecimiento de la leyenda del pop-rock de la voz ronca
Llevaba ingresada desde mayo en un hospital de Portugal por un grave problema intestinal
Laura Estirado
Bonnie Tyler, la inolvidable voz rasgada de 'Total Eclipse of the Heart', ha muerto a los 75 años en un hospital de Portugal, país en el que residía desde hacía décadas. La noticia ha conmocionado al mundo de la música y a varias generaciones de seguidores que la convirtieron en una de las grandes figuras del pop rock de los años 70 y 80. Según informó su equipo, el fallecimiento se produjo de forma inesperada después de semanas de complicaciones médicas.
La cantante había sido ingresada en mayo tras sufrir un grave problema intestinal que obligó a los médicos a practicarle una cirugía de urgencia. Varias informaciones apuntan a una perforación intestinal o abdominal como origen de la crisis de salud que derivó en su hospitalización en Faro, en el sur de Portugal. Tras la operación, Tyler fue inducida a un coma para facilitar su recuperación y permaneció en cuidados intensivos.
Difícil estado
Aunque semanas después logró despertar del coma inducido, su entorno ya había advertido de que su estado seguía siendo "muy grave" y que la recuperación sería lenta. Sus conciertos previstos para los meses siguientes fueron cancelados o pospuestos mientras los médicos continuaban controlando su evolución. Por el momento, la causa concreta de la muerte no se ha detallado en un parte médico completo, pero los medios citan las complicaciones derivadas de aquella intervención intestinal de urgencia como el principal antecedente clínico.
Nacida como Gaynor Hopkins en Gales, Bonnie Tyler convirtió su voz rota -fruto de una operación en las cuerdas vocales en los años setenta- en una seña de identidad mundial. Con éxitos como 'It’s a Heartache', 'Holding Out for a Hero' y 'Total Eclipse of the Heart', dejó una huella imborrable en la música popular. Su muerte llega después de una carrera de más de cinco décadas, marcada por grandes himnos, giras internacionales y una fidelidad del público que la acompañó hasta sus últimos años sobre los escenarios.
Fuente: El Periódico
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