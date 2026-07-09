Arde Bogotá incendia el Mad Cool con un concierto sorpresa bajo el alias 'Bigger Splash'

Arde Bogotá firmó anoche uno de los golpes de efecto del arranque del Mad Cool 2026. La banda cartagenera apareció por sorpresa en la primera jornada del festival madrileño bajo el nombre de Bigger Splash, un alias que despistó al público hasta que quedó claro que detrás de aquel supuesto proyecto desconocido estaban Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader.

La actuación, no anunciada como concierto de Arde Bogotá, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche. En plena inauguración del festival, el grupo aprovechó el formato sorpresa para presentar en directo Bigger Splash, su nuevo single y segundo adelanto de su próximo álbum de estudio. El título no era solo una pista: funcionaba como contraseña para descubrir la identidad real de la banda.

El movimiento encaja con el momento expansivo que atraviesa Arde Bogotá, consolidado como uno de los nombres más fuertes del rock español actual. Después de una etapa de crecimiento sostenido en salas, festivales y grandes recintos, el grupo eligió Mad Cool para presentar su nuevo tema y dar la gran sorpresa.

La banda se suma al Bilbao BBK Live

Además, Arde Bogotá actuará este sábado en el Bilbao BBK Live, según ha desvelado la promotora musical Last Tour como la primera de las "sorpresas" que el festival tiene previstas para celebrar su vigésima edición, que comienza este jueves, y que los asistentes descubrirán en el propio recinto de Kobetamendi.

Será un breve concierto, de poco más de 30 minutos de duración, a las 18:00 horas en el escenario 'Nagusia', anunciado en el cartel también bajo el seudónimo de 'Bigger Splash', que da nombre al nuevo tema de los cartageneros.