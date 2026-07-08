El teatro vuelve a Cartagena: Varias compañías regionales y nacionales se dan cita en El Luzzy

El Ayuntamiento de Cartagena ha dado a conocer la programación teatral municipal para la próxima temporada en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. De octubre a diciembre, el público podrá disfrutar de producciones de compañías nacionales y regionales. La programación, que cuenta con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia (ICA), ha puesto a la venta un abono completo para las cuatro funciones de la temporada dirigidas a un público adulto, por el precio de tres espectáculos.

Programación teatral en El Luzzy. Doña Inés del Alma Mía / Ayto. Cartagena

Ignacio Jáudenes, concejal delegado de cultura de la ciudad portuaria, asegura que esta propuesta teatral pretende «acercar las artes escénicas a todos los cartageneros de forma cercana y accesible». El edil ha asegurado que desde el gobierno municipal, procuran que el Luzzy continúe siendo un «espacio vivo y abierto a la cultura». Las entradas individuales para cada espectáculo, disponibles en la web municipal, costarán 6 euros y podrán recogerse en la taquilla del Luzzy los miércoles de 10:00 a 14:00 horas a partir de septiembre. Quienes más apuren, podrán obtener su entrada en la taquilla del centro cultural una hora antes de la función, cuyo pago será únicamente con tarjeta. Los mayores de 65 años, a quienes se les aplica un descuento, podrán disfrutar del espectáculo por 4 euros; mismo precio que para las obras infantiles, excluidas del abono.

Programación teatral en EL Luzzy - Hay que deshacer la casa / Ayto. Cartagena

Médicos en situaciones disparatadas, José Zorrilla, amor y Sus Majestades de Oriente

La primera función, La Guardia, que tendrá lugar el jueves 15 de octubre a las 20:00 horas, narra la historia de Alberto, un médico de urgencias que combina sus estudios para el MIR con interminables jornadas de trabajo. Una desafortunada decisión le llevará a situaciones cómicamente absurdas y surrealistas. Doña Inés del alma mía será la segunda representación. Se trata de una versión actualizada de Don Juan Tenorio, donde los personajes se mezclan con el espectador para ofrecer un mayor acercamiento al público. Como viene siendo tradición desde el siglo XIX, el mito romántico de José Zorrilla se escenificará el próximo 31 de octubre, a las 20:00 horas.

El miércoles 11 de noviembre, a las 20:00 horas, Amour nos muestra a unos niños que descubren el mundo a través de sus experiencias y cómo, 60 años después, aún tienen que aprender del amor, y de las oportunidades que este todavía les puede brindar. «Es un espectáculo que invita a reflexionar sobre la delgada línea que existe entre el amor incondicional y la desafección», asegura el Ayuntamiento. Hay que deshacer la casa presentará el 3 de diciembre, a las 20:00 horas, a dos hermanas que se reúnen en la casa de su infancia tras la muerte de su madre, para desenterrar recuerdos, hablar de amor y cicatrizar viejas heridas.

La programación llegará a su fin el próximo viernes 18 de diciembre, a las 18:30 horas, con El viaje de Melchor, donde un ángel muy peculiar, y un músico con su violonchelo, dan forma a un espectáculo que es a la vez concierto y narración sobre el viaje de tres magos siguiendo una estrella.