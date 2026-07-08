El Siglo de Oro murciano, en gira

El espectáculo Claramonte, dirigido por María Rodríguez, rescata la figura del insigne, pero desconocido, autor murciano Andrés de Claramonte, llevando su nombre a algunos de los teatros más reconocidos en todo el país.

La producción de Arena Teatro y Danza da inicio a una gira que comenzará el próximo 10 de julio en ‘ClasicOFF’, dentro del Festival Experimental de Teatro Clásico que se celebra en Nave 73, en Madrid. Estará allí hasta el domingo 12 de julio, para desplazarse el próximo día 13 al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, principal referente del teatro clásico español. Por el momento, la función concluirá su recorrido el martes 21 de julio, en el reconocido Festival Olmedo Clásico, en la provincia de Valladolid.

El espectáculo gira en torno a la figura de Andrés de Claramonte, dramaturgo nacido en Murcia y una de las figuras menos conocidas del Siglo de Oro español. La obra también aborda la hipótesis de que La Estrella de Sevilla, tradicionalmente atribuida a Lope de Vega, estuviera realmente escrita por Claramonte, algo que ha sido respaldado por diversos análisis filológicos publicados en los últimos años.

"Estudios recientes, basados en una técnica llamada estilometría, atribuyen el texto al dramaturgo murciano", añade la directora de Claramonte, María Rodríguez

"No está claro si hubo varias plumas involucradas en ‘La Estrella de Sevilla’", dice la directora

Disputa con Lope de Vega

"Descifrar la autoría de muchos textos barrocos no es un trabajo sencillo. Hay distintos autores que están en duda. No está claro si hubu varias plumas involucradas en la escritura, si hay un manuscrito original... No era como hoy en día, que una editorial se encarga de editar los libros", señala Rodríguez, también murciana.

La técnica utilizada para descubrir la autoría de la obra del siglo XVII se conoce como estilometría. Consiste en analizar los rasgos lingüísticos de un texto para conocer quién la escribió, así como su datación y autenticidad. "Se estudia el número de veces que se repite una palabra, en qué posición se usa, cuáles son las estructuras sintácticas... Y en relación a esos datos, que se cuantifican según los hallazgos, los parecidos y las diferencias, se van haciendo las correspondencias de las obras y de los posibles autores", explica Rodríguez.

Claramonte aborda varias historias paralelas. Una plantea el misterio acerca de la autoría de los textos. Otra aborda el argumento original de la propia Estrella de Sevilla. La tercera está enfocada en el personaje de Estrella, interpretada por Alejandra Lifante.

La obra convierte la incertidumbre histórica de la autoría del texto original en el eje de una propuesta teatral contemporánea. "Los misterios de la vida personal del autor, Andrés de Claramonte, corren en paralelo con los de la ficción", apunta la directora del espectáculo. La obra mezcla ficción, investigación, música en directo, humor y metateatro para preguntarse quién fue realmente Andrés de Claramonte y cómo se construye la memoria cultural. "El metateatro consiste en realizar diferentes capas de lectura de la pieza teatral. Se da cuando el teatro habla del teatro. En la obra, el propio autor se convierte en personaje. Se involucra al espectador y se le convierte en cómplice de la maquinaria teatral. Es un poco como romper la cuarta pared en el cine", apunta Rodríguez.

El elenco de la obra está formado por Lifante, Marcos Montagud y Joan Serrano. El espectáculo cuenta además con escenografía e iluminación de Jorge Fullana, música original de Eliseo Garrido y la producción de Arena Teatro y Danza, que apuesta por proyectos de investigación y creación escénica con vocación nacional.

La producción busca conmemorar los 400 años que se cumplen del fallecimiento de Andrés de Clemente este 2026, devolviéndole al centro del debate teatral y académico, invitando al público a redescubrir uno de los nombres más fascinantes y que más interrogantes despiertan cuatro siglos después de su muerte. Se trata de una de las figuras más relevantes del patrimonio español.