Dos noches en Murcia con el ‘nuevo’ Alejandro Sanz

En realidad, no hace tanto desde la última vez que visitó Murcia. Fue también en el mes de julio, pero de 2023. La semana que viene harán tres años de aquel concierto, una horquilla de tiempo irrisoria si hablamos de un artista de su talla; y más si nos referimos, como es el caso, a un cantante que es cada vez más selectivo con sus actuaciones. Así que sí, no hace tanto, pero la emoción que despierta Alejandro Sanz entre sus fans es difícilmente comparable.

De hecho, fueron muchos los fans del madrileño que ayer se dejaban ver ya por los aledaños de la Plaza de Toros de la capital del Segura, el lugar en el que celebró aquel concierto y en el que hoy y mañana volverá a congregar a sus más fieles seguidores. También repite dentro del marco del ‘Murcia On’, el ciclo de Ibolele Producciones que cada verano reivindica a la ciudad en el mapa musical español. Y es que a Sanz seguirán próximamente Rick Astley (día 11), Elvis Crespo (día 16), Il Divo (día 21), ZZ Top (día 23) y Chayanne (día 28), entre otros.

Pero, de todos ellos, el autor del Corazón partío es el único que dobla fechas, y...o sería ningún disparate que hubiera cerrado una tercera noche, porque seguramente vendería un importante cupo de entradas. Es más: hoy rozará el sold out, aunque el lleno mañana ya está garantizado. Además, viene de recibir elogios tras su paso por La Cartuja, en Sevilla; Gijón; Bilbao; Mallorca, y, por supuesto, Barcelona –actuó en el estadio del RCD Espanyol– y su Madrid, que le recibió en el Metropolitano; y, antes de eso, fue vitoreado en las plazas que pisó al otro lado del charco –incluido Estados Unidos–, donde es, igualmente, una estrella.

El artista se ha rodeado de jóvenes productores y compositores para actualizar su sonido

La ‘excusa’ que ha encontrado el querido cantante para poner en marcha esta mastodóntica gira internacional es ¿Y ahora qué +? (2025), su último trabajo discográfico, el "más ambicioso de su trayectoria", señalan desde su oficina. Trece canciones que marcan un punto de inflexión en su carrera y simbolizan "un audaz proceso de renovación artística" tras dos años sin publicar nueva música.

El objetivo es evidente: conectar con las nuevas generaciones, y, para ello, se ha rodeado de jóvenes productores y compositores como Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito. ¿Y el resultado? Éxitos como Palmeras en el jardín y Bésame –junto a Shakira–, que adelantó en formato EP, y Las guapas. Por cierto, el primero de los tres hists mencionados se llevó el Latin Grammy a la Grabación del Año y el disco, en su conjunto, el gramófono dorado a Mejor Álbum Pop Contemporáneo, nada menos.

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Pero que nadie se alarme: Sanz sabe lo que quiere su público, y, a pesar del gran recibimiento que ha tenido su última referencia discográfica, no faltarán en los shows de esta noche y mañana sus canciones más sonadas, aquellas que le han convertido en uno de los cantantes en castellano de mayor éxito en España y allende fronteras. Desde cuando, Mi soledad y yo, El vino de tu boca, Amiga mía, No es lo mismo, ¿Y si fuera ella? y, por supuesto, Corazón partío son algunos de los temas que no están faltando en los setlists de este ¿Y ahora qué? tour que hoy llega a Murcia.