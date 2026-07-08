La Mar de Cine proyecta 'Feriado', la primera película ecuatoriana LGBTIQ+

La Mar de Cine continúa acercando al público la cinematografía ecuatoriana con la proyección este jueves de Feriado, estrenada en 2014 y considerada la primera película del país de temática LGTBIQ+.

Dirigiada por Diego Araújo, Feriado cuenta la historia de amor entre dos hombres. Ambientada en los días previos a la crisis bancaria ecuatoriana de 1999, la cinta sigue a Juan Pablo, un adolescente que viaja a la hacienda familiar en los Andes, donde se refugia su tío, un banquero involucrado en un escándalo de corrupción, junto con su esposa e hijos.

Allí, el protagonista conoce a Juano, un enigmático joven aficionao al black metal. Con él, descubrirá un universo liberador ajeno al suyo. Mientras que su familia y el país se precipitan hacia el abismo, su amistad se transforma en un frágil romance y Juan Pablo se verá obligado a escoger su propio camino en medio del caótico ambiente que le rodea.

El pase tendrá lugar a las 22.00 horas en el patio del antiguo CIM. Como en el resto de las proyecciones del ciclo, que se prolongará hasta el 15 de julio, la entrada es gratuita.

Ecuador es el país invitado de la 31ª edición de La Mar de Músicas, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC).

Recorrido por el cine ecuatoriano

Los orígenes de la filmografía ecuatoriana se remontan a 1924 y, desde entonces, ha experimentado una gran evolución.

De ser una cinematografía poco conocida fuera de sus fronteras, ha pasado a construir una identidad propia a través de películas que dialogan con la memoria, la realidad social, la identidad, el territorio y las nuevas formas de mirar el mundo.

Una identidad propia que los asistentes podrán disfrutar hasta el próximo 15 de julio, cada noche a las 22.00 horas, con la proyección de Ratas, ratones, ratero (8 de julio), Chuzalongo (10 de julio), Los Wánabis (11 de julio), Hiedra (12 de julio), Los ahogados (13 de julio), Viejos malditos (14 de julio) y Nosostros, mi papá y el perro (15 de julio), la obra dirigida por Pablo Arturo Súarez, quien estará presente en el pase de su película.