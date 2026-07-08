Lizz Wright desató su poder en la tercera semana del Jazz San Javier

Lizz Wright convirtió el Auditorio del Parque Almansa en un club íntimo durante su concierto. Con banda principalmente acústica y una iluminación sutil, la joven y segura cantante logró hacer de su actuación una velada entre amigos. El timbre de su voz es lo primero que impacta: rico y potente, impregnado de gospel y de la herencia vocal del jazz.

Salió, se situó ante el micrófono, y se desató su poder con esa voz que es como un trueno y una caricia, cantando Nearness of You, el clásico de Carmichael, en recuerdo de su admirada Ella Fitzgerald. Tan tímida como seductora, siguió con el piano como acompañamiento para su potente voz. Kenny Banks creó el ambiente perfecto desde el principio de la velada, improvisando con calma el inicio de Just You, Just Me de Jesse Greer y Raymond Klages. Su interpretación fue etérea y natural.

"Este calor es bueno para mi espíritu. Me hace sentir como en casa, en el sur..." (es de Georgia), dijo antes de cantar Sweet feeling, ya con toda la banda. Tiene una presencia cálida y atractiva, y demostró poderosamente sus dotes como intérprete. Ya sea con canciones de su nuevo álbum, Shadows, o de discos anteriores, su conocimiento intuitivo de lo que le funciona musicalmente constituye gran parte de su dinamismo en el escenario. Como cantante de jazz, ha sido comparada con Nina Simone, Abbey Lincoln y Cassandra Wilson; también canta rhythm and blues, folk, gospel, blues y pop.

La voz de Wright es tan rica y deliciosa que realmente no importa lo que cante. Hubo momentos que funcionaron de forma espectacular; aunque tal vez se hubiera agradecido algo más de variedad en el tempo. Un programa de baladas mayormente sensuales roza la monotonía. Y, sin embargo, esa fabulosa, plena y lánguida voz de contralto; esa presencia escénica cautivadora; esa confianza, belleza y sensualidad regia, la mostró con majestuosidad y autoridad espiritual.

Con el vestido rojo largo, descalza, lucía deslumbrante, y mantuvo la atención del público con movimientos de manos y brazos nutridos por la música, evocando la tradición del cantante negro como sanador y predicador.

Una voz de contralto que modula con un toque mágico -nunca excesiva y, sin embargo, expresando pasión con gran fuerza- recuerda a Odetta y Tracy Chapman. Cuando canta, la emoción y el amor que la atraviesan encarnan un acto de humilde entrega.

Junto a los músicos, Lizz Wright ofreció un concierto íntimo y envolvente / Pedro Saez

Nada de histrionismo de diva: sabe que menos es más. Y aunque es el centro de atención, su relación con los músicos es esencial para la mezcla hechizante. Su oído refinado para la elocuencia musical de la banda coincide con la calidad sutil y matizada de su canto. Adam Levy en la guitarra nunca toca un acorde o una nota de forma incorrecta. Puede ser delicado, con más espacio que técnica, o furioso cuando corta acordes que impulsan. Banks al piano y órgano, colaborador habitual, puede brindar apoyo con exquisitos instintos jazzísticos y completar con acordes de tintes gospel en el órgano.

Marlon Patton es el baterista perfecto, atento a cada cambio de humor y ofreciendo un solo que logra ser sorprendentemente inventivo. Todo lo contrario al, a menudo predecible, 'momento' del baterista. El bajista, Kyle Miles (tuvo algún problemilla técnico al principio), con una fluidez y un sentido de sorpresa constante, parecía sentirse menos cómodo estando en el centro de atención que proporcionando una línea de bajo extraordinariamente sutil y sensible, un soporte de la magia en todo momento.

El repertorio no se basó en temas clásicos del jazz vocal, sino procedentes de diversas influencias, incluyendo piezas con gusto a rhytm & blues, música negra y composiciones propias, desde la serenidad del himno gospel Walk With Me, Lord, evocando su espíritu soul, a la elegíaca Old Man de Neil Young, que llevó a un clímax vibrante con un solo de guitarra desgarrador.

Seductora y elegante, Wright le dio un comienzo suave y contemplativo, que evolucionó hacia una desenfrenada jam session, o el R&B de Freedom (con un largo solo de órgano), conmovedora celebración del poder de elegir en lo social y personal, compuesta por la ahijada de Pete Seeger, sus aires de soft soul desembocaron en un final previsible.

Oficio y musicalidad

Uno de los momentos culminantes fue la versión de Who Knows Where The Time Goes? de Sandy Denny, que el compositor grabó con Fairport Convention; otro fue Salt, donde Wright se sentó al piano, y nos felicitó por ganar España la noche anterior. Se despidió, entre palmas, con un himno gospel, How I Got over, que hizo popular la gran Mahalia Jackson y se convirtió en un pilar del movimiento por los derechos civiles, con Lizz tocando la pandereta acompañada al piano por su fiel escudero.

La fuerza de Lizz Wright reside en su capacidad para trascender géneros y desafiar expectativas. Sus músicos pusieron el necesario ingrediente de sosiego para que la voz de la protagonista brillara en un repertorio que se inclinó más hacia un envoltorio de gospel y blues, aunque en esencia no deje de ser una eficaz mezcla de pop, r&b y soul; así de simple.

Fue un concierto lleno de oficio y musicalidad, sin artificios ni gratuidades. Tal vez se echó en falta algo más de riesgo e improvisación, aunque es justo reconocer que nunca decayeron la energía y la emoción, incluso durante las baladas, con una voz que es quizás la más sofisticada, cálida y atractiva de su generación.

De cualquier modo, en los medios tiempos Wright envolvía y elevaba al oyente, cautivando hasta al más integrista de los aficionados al jazz, combinando notas altas con ricas frases sostenidas y con la justa cantidad de vibrato para añadir elocuencia.

Puede que sea una cantante de jazz que no canta mucho jazz, aunque demostró experiencia, sofisticación y charme. Wright tiene una envidiable habilidad para crear música comercial y concisa, pero de gran honestidad. Es auténtica, y eso es jazz. Muy cool.