El documental sobre la poeta Ángela Figuera Aymerich finaliza su rodaje

El pasado domingo, 5 de julio, dio por concluido en Madrid el rodaje del documental Ángela. Una mujer de barro, que aborda la figura de la poeta bilbaína Ángela Figuera Aymerich.

El filme, dirigido por la escritora murciana María Sánchez-Saorín y producido junto a Fernando Camacho, autor sevillano, comenzó con una campaña de crowdfunding en septiembre del año pasado, que le permitió recaudar más de 7.000 euros. A la financiación se sumaron el Ayuntamiento de Bilbao y diferentes entidades, como la Asociación Artística Vizcaína y la Fundación Blas de Otero.

Un rodaje de norte a sur

El equipo se trasladó hasta la capital vizcaína, de donde era originaria la poeta, para entrevistarse con diferentes expertos en ella, como con Marino Montero, miembro de la Asociación Artística Vízcaína, que lleva años pidiendo una estatua para Ángela en Bilbao.

Tras esto, la producción se desplazó hasta la Universidad de Murcia, con el objetivo de hablar con el profesor y poeta Luis Bagué Quílez. Su paso por la Región finalizó en Cartagena, en la sede del Patronato Carmen Conde, que busca dar a conocer el legado cultural de la poeta cartagenera perteneciente a la Generación del 27. Su director, Fran Garcerá, exhibió la correspondencia entre ambas escritoras.

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La directora del proyecto, María Sánchez-Saorín, ganadora del IV Premio de Poesía Joven Tino Barriuso, ha dedicado los últimos años de su vida a investigar sobre la obra de la bilbaína, como se aprecia en su ensayo Flor, no: florezco. Género y reflexión poética en la obra de Ángela Figuera Aymerich, publicado en 2025 por Torremozas. Ahora da el salto a lo audiovisual, para que la obra de Figuera sea conocida por más gente y "alcance el lugar que merece dentro de la historia de la literatura".