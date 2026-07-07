La tradición espiritual afroamericana llega al Jazz San Javier de la mano de Lizz Wright

La aplaudida intérprete estadounidense Lizz Wright, una de las voces contemporáneas más valoradas, llega con su apasionada e intensa manera de cantar gospel, blues y música de raíz sureña americana, no exenta de buenas dosis de jazz, canción de autor, incluso rock y pop.

El 11 de julio de 2002, Lizz Wright era otra cantante desconocida en la lista de artistas de un concierto-homenaje a Billie Holiday en el Orchestra Hall de Chicago. Apenas 24 horas después nació una estrella gracias a sus interpretaciones de I cover the waterfront y Don’t explain, que dejaron al público con lágrimas en los ojos. Una semana más tarde, en otro homenaje a Holiday en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, Wright volvió a adueñarse del espectáculo.

El último disco de la artista gira en torno al dolor y el amor perdido tras la muerte de su abuela

Su debut para Verve, el álbum Salt, fue coproducido por Tommy LaPiuma, presidente de Verve y leyenda de la industria discográfica, el gran batería y compositor Brian Blade y el arreglista Jon Cowherd. En esa mezcla ecléctica de bases jazz y pop, con varias composiciones propias (Salt, Blue rose, Eternity, Fire, Silence), Lizz demostró tener un don único marcado por un fraseado emocionalmente intuitivo.

Originaria del sur de Georgia, donde la música se respira por todas partes, hija de un ministro baptista y de una cantante de góspel, Lizz Wright comenzó formando con sus dos hermanos un terceto vocal que acompañaba en la iglesia a su padre. Curtida en escuelas de canto y universidades de Atlanta, Vancouver y Nueva York, fue desarrollando en su juventud lo aprendido en el seno de una familia religiosa y musical como miembro de coros de iglesia –por lo que fue galardonada– sin olvidar su devoción por voces clásicas como las de Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald, pero también por Led Zeppelin, Joe Henry o Neil Young. Gran admiradora de Odetta, Cassandra Wilson, Ella Fitzgerald y Abbey Lincoln, consiguió emularlas con discos magníficos como Dreaming wide awake (2005), The Orchard (2008) o Grace (2017), armados sobre clásicos del soul, el blues, el folk y el jazz.

Wright –sucesora, según The New York Times, de una tradición que comenzó en el canto de Odetta y que ha seguido viva a través de las canciones de Tracy Chapman– localiza su inspiración en la tradición espiritual afroamericana. El expresidente Barack Obama se encuentra entre sus seguidores.

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Su nueva visita ahora a Jazz San Javier –la primera fue en 2004, en la VII edición: una noche histórica junto al gran Steve Winwood– mostrará, además, el espléndido entendimiento que Lizz Wright alcanza siempre con sus músicos. Ofrecerá una selección de lo mejor de sus ocho álbumes, en especial del último, Shadow, que explora el dolor y el amor perdido, inspirado por el fallecimiento de su abuela, quien, en palabras de la propia Wright, consiguió que su "mundo pareciera pequeño y cálido". Y muestra el gran momento artístico por el que atraviesa esta fantástica artista.