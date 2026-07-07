Estas son las películas que se proyectarán gratis esta semana en el cine de verano de Murcia

El auditorio del Parque de Fofó se convierte de nuevo esta semana en una sala de cine bajo las estrellas con una programación gratuita que combina aventuras familiares, clásicos inolvidables y una sesión doble dedicada a Woody Allen.

'Cine bajo las estrellas', la iniciativa conjunta de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes con el Ayuntamiento de Murcia que traslada la programación de la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal' al auditorio del Parque de Fofó, contará esta semana con cuatro nuevos títulos, entre ellos dos películas de Woody Allen.

La actividad de este cine de verano gratuito esta semana comienza este miércoles con 'El secreto de la pirámide', de Barry Levinson, a las 21.45 horas; mientras que el jueves, a la misma hora, será el turno de uno de los títulos que suelen ser más reclamados por el público de la Filmoteca regional: 'La historia interminable', de Wolfgang Petersen.

Será el viernes cuando se celebre una sesión doble de 'La noche de Woody Allen'. Los títulos programados son 'Manhattan', a las 21.45 horas, y 'Misterioso asesinato en Manhattan', a las 23.30 horas, según ha informado la Comunidad.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "la semana pasada recuperamos el cine de verano de la Filmoteca regional en el Auditorio del Parque de Fofó y el público volvió a responder con gran afluencia a las distintas sesiones. Esta semana continuamos con las proyecciones gratuitas en las noches de los miércoles, jueves y viernes".

La programación de 'Cine bajo las estrellas' se puede consultar en la página web de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'.