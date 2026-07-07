Rufus Wainwright: Una de las figuras más singulares del pop barroco

El cantante y compositor Rufus Wainwright regresa a Murcia tras su exitosa actuación en 2023 . Esta vez, Wainwright propone en Going to a town solo un show íntimo en el que alternará guitarra y piano para interpretar temas imprescindibles de toda su discografía, desde su debut homónimo (1998) hasta Folkocracy (2023). Incluirá clásicos como Hallelujah, Another believer y Going to a town.

Megalómano confeso, excesivo por naturaleza, teatrero, genial y divertido, este showman canadiense-estadounidense sin pelos en la lengua luce boas de plumas en escena con la misma soltura con que pone los pelos de punta cuando se sienta al piano y canta "estoy tan harto de ti, América". Su estilo se podría describir como pop barroco o de cámara. La pompa orquestal y las partituras escritas con un oído puesto en Verdi y otro en el music hall no son, sin embargo, los únicos vicios confesables de un artista que lo mismo atiende encargos de la Metropolitan Opera House de Nueva York, se embarca en un homenaje a Leonard Cohen o se transforma durante tres noches en Judy Garland para reproducir el concierto que la actriz y cantante ofreció en el Carnegie Hall de la ‘Gran Manzana’ en 1963. Siempre ha demostrado su admiración por la malograda Dorothy de El mago de Oz, y suelen rematar su repertorio canciones de la actriz. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Elton John, Joni Mitchell, Pet Shop Boys, Robbie Williams, Sting y Mark Ronson, además de escribir dos óperas y numerosas canciones para cine y televisión.

El aclamado cantautor alternará guitarra y piano en la Mamba a lo largo de su actuación

La música de Rufus Wainwright ha sido siempre una fusión de estilos y géneros: sobre una base pop conviven el folk, el country, la chanson francesa y el teatro musical, con la ópera como horizonte natural. Actor consumado y narrador nato, intercala sus canciones con anécdotas y reflexiones que convierten cada concierto en algo parecido a una conversación con el público. En el formato acústico de Going to a town solo, Wainwright, sin ornamento alguno y con el único acompañamiento de piano y guitarra, demuestra que no necesita más que su música para llenar cualquier sala. Pocos compositores de las últimas tres décadas han construido un cancionero tan personal. Lírico, épico, desgarrador, solemne o íntimo, sus conciertos proporcionan experiencias muy intensas. Elton John dijo de él: "Es el mayor cantautor del planeta". Y es que en su espectro entran desde nanas a arias puccinescas, y sus espectáculos son igual de inclasificables.

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Rufus Wainwright llega a Las Noches del Malecón con su voz inconfundible y una sensibilidad artística que le han convertido en una de las figuras más singulares del pop barroco y la canción de autor contemporánea. Será una oportunidad excepcional para disfrutar de su profundidad compositiva, sensibilidad e imponente voz en un formato cercano, elegante y cargado de emoción. Una noche irrepetible con uno de los artistas más brillantes e inclasificables del panorama internacional.