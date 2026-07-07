SinFín Verano
El Rock Imperium celebra el éxito de su quita edición con la mente puesta ya en 2027
El festival cartagenero reunió este fin de semana a más de 50.000 personas, a las que obsequió con las primeras confirmaciones de su próxima cita
Durante tres días, Cartagena volvió a convertirse en el punto de encuentro del rock y el heavy metal mundial, reuniendo a más de 50.000 asistentes llegados desde más de 40 países, generando un impacto económico que se sitúa por encima de los 15 millones de euros. "Miles de personas compartiendo una misma pasión y demostrando que la música no entiende de fronteras", señalan los responsables de esta hazaña: los organizadores de la quinta edición del Rock Imperium.
El broche de oro lo puso este domingo la épica bélica de Sabaton, pero, sin duda, el punto álgido lo protagonizaron los legendarios Iron Maiden con una actuación que desde el festival califican de "sencillamente histórica. Un espectáculo colosal que recorrió décadas de himnos inmortales y que quedará grabado para siempre en la memoria de quienes llenaron el Parque de El Batel", garantizan.
Solo ese día –el sábado–, el festival acogió 20.000 asistentes, lo que se tradujo, además, en una jornada especialmente lucrativa para la hostelería local. De hecho, Querubina Rosique, presidenta de Hostecar, celebraba ayer la continuidad de un evento que genera "una grandísima riqueza para Cartagena".
Y es que, aunque el festival volvió a superar expectativas este año, en las oficinas del ‘RIF’ no hay tiempo para celebraciones y ya están trabajando en su próxima edición, que tendrá lugar del 2 al 4 de julio de 2027. Es más, ya conocemos los primeros nombres del cartel, adelantados en exclusiva durante el fin de semana en el recinto: Helloween regresarán con su cuadragésimo aniversario; Children of Bodom rendirán merecido homenaje a quien fuera su líder, Alexi Laiho, en su única fecha en España, mientras que Mayhem, Venom y Erik Grönwall subirán los decibelios de un evento con abonos ya a la venta.
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