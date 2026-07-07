Festival
Helloween liderará el cartel del Rock Imperium Festival 2027 en Cartagena
La banda alemana lidera la confirmación de artistas para el festival de metal que se celebrará del 2 al 4 de julio de 2027
EFE
Helloween encabeza el primer grupo de artistas confirmados para el Rock Imperium Festival 2027, que se celebrará del 2 al 4 de julio en el Parque El Batel de Cartagena.
La banda alemana actuará dentro de la gira de su 40.º aniversario en un cartel que también incluirá a Children Of Bodom, Mayhem, Venom y Erik Grönwall, según ha anunciado este martes la organización.
El festival comienza así a configurar su próxima edición tras cerrar este año la mayor convocatoria de su historia, marcada por la actuación de Iron Maiden.
Entre las primeras confirmaciones destaca el homenaje de Children Of Bodom a Alexi Laiho, en la que será su única actuación en España en 2027.
Mayhem y Venom ofrecerán igualmente sus únicos conciertos en el país, mientras que Erik Grönwall se suma como representante del hard rock internacional. La organización confía en mantener el impulso de las últimas ediciones con una programación centrada en figuras destacadas del metal.
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